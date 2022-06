Dove andrete in vacanza quest’estate? Il viaggio giusto per ogni segno zodiacale

L'oroscopo non serve solo per scoprire la propria sorte in amore e sul lavoro. Ad ogni segno zodiacale corrisponde anche una meta ideale per le vacanze.

Avete mai pensato alla possibilità che il vostro segno zodiacale possa indicarvi la via, in senso letterale? Anche quella delle vacanze. Se fino ad oggi consultavamo l’oroscopo per ragioni sentimentali, lavorative e di salute, ora dovremmo iniziare a farlo anche per sapere la meta più indicata per la nostra estate.

Dove vi porterà, o vi porterebbe, in vacanza il vostro segno zodiacale? Vediamo questo particolare oroscopo.

A ogni segno zodiacale il proprio viaggio

Come riporta Mangiaviviviaggia.com gli amici dell’Ariete cercano adrenalina e avventura. Anzi, vogliono viaggi così intensi da risultare quasi estenuanti. Meta ideale? Il Vietnam.

Il Toro ama godersi i piaceri della vita. Non vuole quindi destinazioni troppo caotiche e impegnative. Apprezza molto il buon cibo, le stanze confortevoli con viste mozzafiato e le esperienze esclusive. Viaggio consigliato: la regione della Camargue in Francia.

I Gemelli amano quel che non è convenzionale e quei luoghi pieni di contrasti. Il viaggio ideale è il Giappone, terra di contrasti e convivenza tra antico e moderno.

Il segno zodiacale del Cancro è nostalgico, e tende a tornare nello stesso posto anno dopo anno. Per i nati sotto questo segno la felicità è reale solo se condivisa. Meta ideale: Santorini.

La vita notturna del Leone e il relax della Vergine

Gli amici del Leone amano la vita notturna e le feste. Viaggiare, per loro, vuol dire vivere con leggerezza, in tutti i sensi. A quanto pare sono tra i segni che più soffrono il Wanderlust, la malattia del viaggiatore. Per loro viaggiare è pura felicità. Viaggio ideale: Valencia.

La Vergine ama rilassarsi e non vuole fare nulla di troppo stressante. L’obiettivo è trovare la destinazione giusta e poi perdersi. Non si informa molto sul luogo che visita, lo vuole vivere come una piacevole sorpresa. La meta consigliata è la Giordania.

Chi è nato sotto il segno zodiacale della Bilancia è un viaggiatore curioso. Ama parlare con le popolazioni locali, respirare la storia di un luogo. Viaggio ideale: Bruges.

Emozioni forti per lo Scorpione, che vaga anche dove i turisti non arrivano. Ama destinazioni poco popolari. Viaggio indicato: la Colombia.

La libertà personale per il Sagittario viene prima di tutto. Ama le destinazioni naturali. Per questo la meta consigliata sono le Isole Azzorre.

Al Capricorno non sfugge nulla, i Pesci sono spirituali

Grandi pianificatori gli amici del Capricorno. Vogliono rilassarsi ma senza essere turisti: sono viaggiatori che si muovono lentamente e sono attenti ai dettagli. Il viaggio ideale per i Capricorno è l’esperienza in un riad in Marocco.

Gli amici dell’Acquario hanno uno spirito avventuroso. Sono amanti della natura e degli animali e sono propensi a fare volontariato. Amano tutte le attività che si possono svolgere all’aria aperta. Il viaggio ideale: la Namibia.

Il segno zodiacale dei Pesci ama la spiritualità. Si prende cura del proprio corpo ma anche della mente. La meta viene scelta in base alle possibilità che offre di rigenerarsi e crescere spiritualmente. Si consiglia quindi l’India.

