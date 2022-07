Oroscopo, quale segno ti svolterà l’estate? Magia tra…

Le stelle hanno in serbo per questa estate molte sorprese per tutti i segni dell'oroscopo. Ecco le accoppiate vincenti secondo gli astri.

Credete all’oroscopo? Quel che è certo è che specie in estate, magari sotto l’ombrellone, diamo tutti una sbirciata alle pagine dei magazine che lo riportano. Un po’ per curiosità, un po’ per voglia di leggerezza. E allora perché non scoprire che cos’hanno in serbo le stelle per noi in questa estate? In particolare con quali segni andremo più d’accordo da qui alle prossime settimane.

Oroscopo, la magia segno per segno

Per l’Ariete la magia scatterà con il Leone. Come riporta Tgcom24, si tratta in entrambi i casi di persone spontanee, coraggiose e intraprendenti. Amicizia o passione duratura? Chi può dirlo.

Toro: un solo segno dell’oroscopo è stabile quanto lui. È il Capricorno. Forse sarà un collega con cui portare avanti un progetto importante, o forse una persona con cui potrebbe nascere una storia d’amore.

Gemelli: l’affinità con l’Acquario è massima. I Gemelli si annoiano facilmente ma con l’Acquario la vita è una sorpresa continua, sia in amicizia che in amore.

Il Cancro è affascinato dallo Scorpione, malgrado abbia molti difetti. Difficile che ci sia amicizia tra di loro, è più probabile che si accenda il fuoco della passione. Con il rischio però che la storia non arrivi all’autunno.

I partner ideali dell’estate

Il Leone ha bisogno di fare baldoria, e nel Sagittario trova il compagno ideale per serate e viaggi. La passione tra di loro è inevitabile.

La Vergine ha bisogno di essere circondata da persone affidabili. Per questo motivo la sua estate sarà magica grazie al Toro, che dimostrerà di saper tenere fede alle promesse fatte.

Bilancia: estate magica grazie ai Gemelli; lo Scorpione invece vivrà la magia grazie ai Pesci.

Proseguendo con l’oroscopo arriviamo al Sagittario, che vivrà avventure entusiasmanti e bizzarre con l’Ariete.

Capricorno? Il match perfetto è con la Vergine, mentre per l‘Acquario è la Bilancia. Infine i Pesci, che verranno trascinati in un mondo di emozioni dal Cancro.

Foto: Shutterstock