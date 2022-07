Top 10 gelati più buoni del 2022: il primo è in Italia, di chi si tratta

L'Italia occupa ben 2 posizioni nella top 10 dei gelati più buoni di quest'anno. Ecco i criteri presi in considerazione

Quali sono i gelati più buoni del 2022? Una domanda molto interessante visto il caldo disumano con cui stiamo facendo i conti. Praticamente un giorno sì e l’altro pure è naturale avere voglia di un bel gelato rinfrescante, che almeno per qualche istante ci dia sollievo contro la calura. Poi ci verrà una sete epocale, ma questo è un altro discorso. A rispondere alla domanda iniziale ci pensa il “Gelato Festival World Ranking 2022”. Si tratta della graduatoria mondiale di categoria per singoli gelatieri promossa da Gelato Festival World Masters, Carpigiani e Sigep Italian Exhibition Group.

I criteri adottati

I gelatieri giudicati dagli esperti sono stati 5mila. I criteri presi in considerazione sono stati diversi, tra cui: competenza tecnica, la qualità e la combinazione di ingredienti e naturalmente il gusto.

Classifica dei gelati più buoni del 2022: vince l’Italia

Le gelaterie che hanno raggiunto il punteggio minimo per entrare in classifica nel 2022 sono state 1098. A sorpresa, ma forse non più di tanto, il miglior gelatiere è italiano e risponde al nome di Marco Venturino della gelateria “I Giardini di Marzo” di Varazze (Savona). Il suo “Bocca di rosa” è un omaggio alla Liguria e a Fabrizio de André. Base latte, cioccolato bianco e acqua di rose.

Al secondo posto della classifica dei gelati più buoni del 2022 c’è l’ungherese Ádám Fazekas, della gelateria “Fazekas Cukrászda” di Budapest, in Ungheria. È lui, tra l’altro, il vincitore di Gelato Festival World Masters nel 2021 con “Frutta di Pistacchio”, eletto Miglior Gusto di Gelato al Mondo.

L’Italia anche al terzo posto

L’Italia torna sul podio con il terzo posto tutto per la veronese Giovanna Bonazzi de “La Parona del Gelato” di Parona (Verona).

È sempre l’ora di un bel dolce come questo, ma ora che conosciamo i primi 3 posti della classifica dei più buoni del 2022, e visto che ben due sono italiani, una bella tappa da questi gelatieri diventa d’obbligo.

Foto: Shutterstock