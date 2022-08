Vietati questi cibi in aereo: così rischi una multa da quasi 2000 euro

Progettate un viaggio? Attenzione ai souvenir alimentari che vorreste portare con voi. Ci sono cibi in aereo che potrebbero contravi caro

Viaggiare permette di scoprire nuovi posti, assaporare nuovi cibi e tornare a casa con un bagaglio pieno di ricordi. Ma attenzione a cosa portate concretamente con voi specie se viaggiate in aereo. Le regole doganali di alcuni paesi sono molto ferree e potreste trovarvi a pagare una multa salata.

Lo sa bene un turista Indonesiano che al suo arrivo in Australia è stato multato di 2664 dollari australiani ovvero circa 1825€. La sua colpa? Nello zainetto aveva due McMuffin e un croissant al prosciutto. Ma Zinta, cane addestrato per la biosicurezza, ha avvertito l’odore ‘sospetto’ e scoperto l’incauto viaggiatore.

Una colazione decisamente salta per questo turista, ma poteva andargli anche peggio. In America le sanzioni possono arrivare anche a toccare i 10.000 $ ovvero 9827 euro. Anche l’Italia è tra i paesi che ha regole rigide sui cibi in aereo che possono essere importati, specie se si proviene da pesi extraeuropei. E le sanzioni riguardano ciò che viene messo nel bagaglio da stiva che in quello a mano.

Ma quali sono i cibi in aereo che non si possono portare?

Tra gli alimenti che non possono essere portati in Italia ci sono salumi, formaggi, cibi ripieni, a base di carne o che contengano latte o panna. Fanno eccezione nel bagaglio a mano gli alimenti per neonati.

In America sono vietati latte, uova, carne, pollame, foglie di agrumi e foglie di coca; il Giappone controlla anche i possibili libelli di radiazioni presenti negli alimenti. In Australia, non si può portare salumi, formaggi, verdure, frutta compresa quella secca, erbe, spezie e semi.

Cosa fare dunque? Per prima cosa informarsi su quali siano le regole doganali del paese in questione e se proprio non siete riusciti a resistere e all’ultimo in aeroporto avete comprato un gustoso souvenir, avvertite il personale di bordo. Se siete fortunati registrerà il cibo e potrebbe evitarvi la muta.

Crediti foto@shutterstock