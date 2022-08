Alimentazione degli animali in estate, arriva la ‘Pet Summer Diet’: come funziona

Prendersi cura dei nostri amici a quattro zampe è fondamentale soprattutto durante l'estate: ecco la Pet Sumemr Diet

Avere cura dei propri animali domestici è importantissimo, e con l’arrivo dell’estate servono alcuni accorgimenti ulteriori. Proprio come noi umani, anche i nostri pets avvertono il cambiamento delle temperature che solitamente comporta un calo dell’appetito. Da una ricerca è emerso come i proprietari di animali, siano oggi molto attenti alle esigenze dei loro amici, soprattutto quando si tratta di cibo.

Il 79% dei proprietari di animali di tutto il mondo, prima di acquistare un prodotto ne studia attentamente l’etichetta per valutarne le proprietà nutrizionali e il grado di conservazione dell’alimento. Prendersi cura della loro alimentazione, sopratutto durante l’estate è fondamentale, come sottolinea Massimo Cupello Castagna, AD di CFS Europe.

“Non è un segreto che gli animali domestici siano una fonte di gioia nella vita delle persone. Prendersi cura di loro e della loro alimentazione è diventato imprescindibile, soprattutto in questo periodo dell’anno in cui il fattore caldo non è da sottovalutare. Noi di CFS Europe scendiamo quotidianamente in campo, realizzando soluzioni naturali come gli antiossidanti utili alla conservazione dei prodotti e al prolungamento della loro durata, chiamata «shelf life». Questi riducono il rischio di trovare sugli scaffali alimenti soggetti all’ossidazione e agli effetti negativi a livello di sapore, aroma, consistenza e sostanze nutritive”. Massimo Cupello Castagna, AD di CFS Europe.

Ecco allora un piccolo vademecum secondo gli esperti, per la perfetta Pet Summer Diet

1 – Lasciare acqua fresca sempre a disposizione

2 – Ridurre la porzione giornaliera di cibo: come per le persone il caldo anche negli animali riduce solitamente l’appetito.

3 – Prediligere alimenti ricchi di vitamine e minerali (carne, il pesce, frutti i mirtilli e il mango e, occasionalmente, una pallina di gelato alla vaniglia.)

4 – Tenere in considerazione anche i prodotti free from, cioè privi di supplementi come coloranti e zuccheri che possono danneggiare la salute del singolo pet.

5 – Prestare maggiore attenzione alle etichette dei prodotti prima di comprarli per tenere d’occhio le proprietà nutrizionali e il livello di conservazione

6 – Non cuocere troppo gli alimenti per evitare di accrescere la temperatura corporea del singolo animale: a seconda del tipo di prodotto, alcuni cibi possono anche essere serviti crudi.

7 – Arricchire le pietanze preparate per i propri amici a quattro zampe con spezie “rinfrescanti” come la menta piperita e la maggiorana.

8 – Includere antiossidanti o integratori nella dieta dei propri animali domestici per garantirgli la corretta dose di energia utile ad affrontare le attività quotidiane.

9 – Introdurre prodotti e soluzioni utili anche a diminuire l’ansia degli animali domestici, i quali, per colpa dell’eccessivo calore e gli spostamenti, possono sentirsi disorientati.

10 – Abbracciare la sostenibilità: infatti, i prodotti con certificazione verde testimoniano il fatto di essere ottenuti nel rispetto degli animali e da allevamenti totally green.

@shutterstock