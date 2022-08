Come trovare l’anima gemella? I trucchi di Tinder per essere felici in amore

Fare nuovi incontri in estate non è difficile. La parte ardua è tenersi stretto il proprio Match anche una volta finita la bella stagione. I consigli di Tinder su come trasformare un flirt nell'anima gemella

In estate i nuovi incontri si sprecano. Che sia un aperitivo in città, una vacanza al mare o in montagna non è difficile instaurare nuove amicizie. A volte qualche flirt si può trasformare nell’anima gemella. La bella stagione però è anche la più difficile per chi vuole intraprendere relazioni durature e stabili. Ed è qui che entra in gioco Tinder. La celebre dating app dà infatti qualche consiglio su come mantenere certi legami anche una volta che si sono chiusi gli ombrelloni.

Leggi anche : >> OROSCOPO D’AGOSTO, SOLDI E FORTUNA PER QUESTI 3 SEGNI

Cosa succede quando finisce l’estate?

Nel periodo estivo l’app registra un aumento del 14% di parole come “appuntamento” nelle bio degli utenti. Ma se in vacanza è possibile trovare la propria anima gemella, è anche vero che una volta tornate a casa molte neo-coppie devono fare i conti con la realtà. Distanza e impegni potrebbero infatti mettere a dura prova il rapporto, soprattutto agli inizi. Mantenere vivo l’interesse, nonostante i chilometri, è però possibile e richiede solo qualche accorgimento in più. Ecco, quindi, i consigli di Tinder per tenervi stretto il vostro Match anche dopo la fine delle vacanze.

I consigli di Tinder per tenersi stretta l’anima gemella anche dopo l’estate

Siate onesti: che siate alla ricerca di una semplice amicizia, una relazione aperta o qualcosa di più serio, parlatene fin da subito col vostro Match. Capire se avete gli stessi obiettivi vi aiuterà a non costruirvi false speranze, evitare delusioni e vivere la vostra relazione in maniera più serena.

Comunicate: comunicare con costanza è essenziale per consolidare il vostro rapporto, e farlo a voce, invece che solo via chat, può aiutarvi a trovare la vostra complicità. Il 40% degli utenti di Tinder già usa le videochiamate per creare un rapporto più diretto e spontaneo. Stabilite con anticipo un giorno e un’ora e preparatevi come se doveste andare ad un vero appuntamento per rendere il tutto ancora più speciale. E se invece siete al lavoro, usate Work Mode per continuare a chattare in incognito sul vostro desktop, lontano dagli occhi indiscreti del vostro boss.

Chat sì, ma non solo…

Incontratevi, di tanto in tanto: trovate occasioni per vedervi anche se vivete lontano. Organizzate una gita o una piccola vacanza che vi permetta di esplorare i vostri interessi, trascorrendo del tempo di qualità come coppia.

Trovate la vostra canzone. Condividere le vostre passioni vi aiuterà a creare un legame autentico e duraturo e tra gli iscritti a Tinder in Italia e nel mondo la musica risulta essere l’interesse più diffuso. Che vi siate conosciuti su Music Mode o con un classico Swipe, create una vostra playlist, andate alla ricerca del vostro anthem di coppia e lasciatevi trasportare dal ritmo.

Siate profondi: con il passare dell’estate, il 57% degli iscritti a Tinder vuole conoscere la propria potenziale anima gemella a un livello più profondo e autentico. Lasciate quindi che le vostre conversazioni diventino più intime e personali, in modo da creare un legame forte che resisterà al gelido inverno.

Foto: Shutterstock