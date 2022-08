Bacio Luna-Venere ad agosto: quando guardare lo spettacolo in cielo

Il cielo di agosto non smette di regalare emozioni: dopo le splendide stelle cadenti, arriva il bacio Luna Venere

Il cielo di agosto ci riserva ancora un’ultimo grande spettacolo: il bacio Luna-Venere. Dopo quello tra il nostro Satellite e Saturno e dopo il magico spettacolo delle Pleiadi con lo sciame di stelle cadenti, la fine di agosto ci invita a gettare ancora una volta il naso all’insù. Un ‘bacio’ non rarissimo, ma non per questo meno affascinate.

Come spiegato dall‘UAI (Unione Astrofili Italiani), la sottilissima falce di Luna calante sorgerà ad oriente seguita dal luminoso pianeta. Non serviranno particolari binocoli per vedere il bacio Luna Venere: sarà possibile ammirarlo ad occhio nudo.

La data da segnare nel calendario è quella del 25 agosto, poco prima dell’alba intorno alle 5:30. Se non volete perdervi questa emozionante visione ricordatevi di spostarvi in luoghi dove ci sia poco inquinamento luminoso.

Crediti foto: Shutterstock