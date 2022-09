I supermercati più convenienti per fare spesa: quanto si risparmia

In un periodo storico come questo è fondamentale sapere dove poter fare una spesa il meno cara possibile. Ecco la classifica

Dove è meglio fare la spesa? I prezzi sono aumentati a dismisura, lo sappiamo tutti. La guerra, l’aumento del costo delle materie prime e chi più ne ha più ne metta ci stanno mettendo in ginocchio. Le previsioni purtroppo sono tutt’altro che rosee. Ecco perché è arrivato il momento di fare bene i conti e capire dove convenga acquistare i beni di prima necessità.

Risparmiare è possibile

Operando in questo senso delle scelte oculate si può arrivare a risparmiare un bel po’ di soldi. Questo è anche il momento più adatto per abbattere lo stereotipo che vede nei discount una scelta di scarsa qualità per quel che riguarda il cibo. Non è affatto così. Certo, ci sono prodotti meno buoni di altri, ma basta provarli e capire cosa conviene prendere e su cosa invece è meglio sorvolare.

La classifica dei supermercati

Altroconsumo ha stilato la classifica di quelli che sono i supermercati ed i discount più convenienti per fare la spesa. La graduatoria è dominata dai discount, che per definizione sono i soggetti di mercato che offrono le situazioni più customer friendly.

Diverse però sono le classifiche stilate per convenienza. C’è quella di convenienza per i prezzi più bassi, quella che prende in considerazione i prezzi di prodotti più alti e quella per una spesa mista. In quest’ultimo caso i punti più convenienti sono Famila Superstore e Dok, fanalini di coda invece sono Carrefour e Bennet.

Ecco dove fare la spesa costa di meno

Per una spesa meno cara in assoluto svettano Aldi ed Eurospin, ed in coda c’è Carrefour Market, più caro rispetto ai primi due del 34%. Per una spesa costituita da prodotti commerciali, al primo posto c’è proprio Carrefour, che batte Conad. Ultimi in questo caso sono Esselunga, Eurospar e Bennet.

A dirla tutta ci sono pure città dove conviene di più fare la spesa. Nella top 5 troviamo Parma, Bologna, Venezia, Ravenna e Vicenza.

Foto: Shutterstock