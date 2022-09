Vecchie videocassette, questo cartone animato vale 1200 euro: controlla in casa

Tra le videocassette c'è un titolo Disney che vale una fortuna. Conviene controllare nell'archivio se è ancora nelle nostre case

Chi si ricorda le videocassette? Qualcuno forse non era nemmeno ancora nato, ma sicuramente molti hanno dei ricordi a tal proposito. Certo, a pensarci oggi sembra di parlare della preistoria. Adesso abbiamo milioni di titoli a portata di telecomando grazie allo streaming. Un tempo per guardare un film, dopo l’uscita al cinema, bisognava aspettare mesi per acquistare la VHS. Le opzioni erano due: l’acquisto, appunto, o il noleggio. In entrambi i casi bisognava disporre di un videoregistratore, decisamente ingombrante. Ebbene, c’è un titolo che oggi vale molto.

Controlla il tuo archivio

Le videocassette potevano essere anche vuote, e in questo caso le si comprava per registrare programmi dalla tv. Oppure per “scrivere” sul loro nastro attimi importanti vissuti tra amici e familiari. Ma come si diceva c’è un titolo che oggi vale molto. Conviene quindi controllare se in casa l’abbiamo ancora. É tutto merito della passione per il vintage, che dall’abbigliamento all’oggettistica più varia e disparata, è tornata in auge.

Videocassette: ce n’è una che vale tanto

Ebbene se possedete il cartone Disney La Bella e la Bestia potreste guadagnare un bel po’ di soldi. La prima proiezione di questa pellicola risale al 1991. L’edizione più ricercata in VHS è la prima, considerata ormai abbastanza rara, ecco perché c’è chi sarebbe disposto a pagare tanto. Vale infatti fino a 1200 euro. Se ce l’avete basta scattare una foto e caricarla su eBay, una delle piattaforme di vendita online più consultate per questo tipo di acquisti. Per verificare l’originalità della videocassetta, basta cercare sulla custodia il bollino olografico che attesta l’effettiva autenticità del pezzo. Inoltre, non deve presentare evidenti segni di usura.

Non male per questi reperti storici, per non dire archeologici, che vanno sotto il nome di videocassette. Se state cercando una buona occasione per sbarazzarvene e fare un po’ di spazio in casa, questa può decisamente essere quella più giusta.

Foto: Shutterstock