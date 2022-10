Chiara Ferragni, quanto paga ora di affitto al mese nella casa di Milano? La cifra da capogiro: quanto uno stipendio di circa un anno

Quanto pagano di affitto Fedez e Chiara Ferragni nella loro casa di Milano? Andiamo a scoprirlo insieme

Fedez e Chiara Ferragni, nella primavera 2023, si trasferiranno nella loro nuova casa di Milano, ovviamente a CityLife! Il mega appartamento dove vivono ora, infatti, è in affitto. Ma vi siete mai chiesti quanto pagano al mese? Curiosi di scoprire tutti i dettagli?

LEGGI ANCHE:– Beatrice Valli e la mega casa come Chiara Ferragni: dove si trovano i mega appartamenti e quanto costa al metro quadro

CityLife: il quartiere di Milano dove vivono i Ferragnez

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Da poco più di quattro anni, Fedez e Chiara Ferragni vivono in affitto in un attico a Milano, una casa veramente in, sita nel complesso residenziale Libeskind a CityLife. Si tratta di una zona molto esclusiva della città più glamour d’Italia.

LEGGI ANCHE :– Durante il video Fedez mostra un po’ troppo e becca Chiara Ferragni senza slip: cosa è successo dopo

Il loro appartamento, nello specifico, è di circa 300 metri quadri disposti su due piani, con tanto di bellissimo terrazzo con vista sulla Torre Allianz.

L’appartamento dei Ferragnez è dotato di cucina spaziosa, salotto, zona notte, stanza ospiti, palestra e cabina armadio di Fedez. Questo solo al primo piano. Perché il secondo è riservato al guardaroba pressoché immenso di Chiara Ferragni.

Quanto pagano di affitto Fedez e Chiara Ferragni per la loro casa di Milano?

Una casa da sogno, non c’è che dire, ma vi siete mai chiesti a quanto ammonta l’affitto che Fedez e Chiara Ferragni sborsano ogni mese per abitare in un simile paradiso?

Non lo sappiamo con precisione ma, stando a quanto riportato qualche tempo fa da Novella 2000, un appartamento di CityLife ha un prezzo d’affitto mensile di circa 3.500 euro per uno spazio di 150 metri quadri. Il prezzo, ovviamente, sale a seconda del piano, dei locali, dello spazio disponibile… La media, a quanto pare, è di circa 7mila euro.

Facendoci due conti sull’appartamento dei Ferragnez, che ha un valore immobiliare di circa 2 milioni di euro, possiamo affermare che la coppia più amata dei social sborsi circa 10mila euro al mese d’affitto!

Photo Credits: Kikapress