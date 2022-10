Presunto figlio segreto di Carlo e Camilla fa tremare i reali: “Sono l’erede al trono”. Cosa è pronto a fare per dimostrarlo

Ora che Carlo è diventato Re, spunta ancora una volta la storia del figlio segreto avuto con Camilla. Simon Charles Dorante-Day torna a sostenere la sua tesi

Ciclicamente, la storia del presunto figlio di Carlo e Camilla sale alla ribalta, è accaduto anche ora che Re Carlo III è succeduto alla Regina Elisabetta II, e verrà incoronato Re il prossimo maggio.

Si chiama Simon Charles Dorante-Day, oggi ha 56 anni, è australiano, vive nel Queensland e ha nove figli. Da decenni sostiene di essere il figlio segreto della coppia reale: il suo concepimento risalirebbe agli anni Sessanta, quando Carlo e Camilla si frequentavano di nascosto.

In questi giorni, in cui la famiglia reale è finita nuovamente sotto i riflettori per la scomparsa della Regina Elisabetta II, Simon è tornato a farsi sentire, annunciando di essere pronto a tutto e di avere un progetto in ballo con Netflix per raccontare la sua storia di bambino abbandonato che avrebbe saputo dalla nonna, sul letto di morte, di essere figlio dell’attuale Re d’Inghilterra.

Se fosse vero, la linea di successione subirebbe un gran colpo: Simon Charles sarebbe diretto erede al trono, prima del Principe William. Una trama degna di un film: sarà Netflix a produrlo? Quello che si sa, al momento, è che sarebbe stato lo stesso Simon a contattare il colosso dello streaming (che ha già in ballo il discusso documentario sulla vita di Harry e Meghan Markle).

La Regina Elisabetta continua a non trovare pace e serenità a Buckingham Palace: dopo il divorzio di Harry e Meghan, spunta il figlio segreto di Carlo e Camilla che vuole rivendicare la sua posizione nella linea di successione e minaccia di ricorrere ad azioni legali.

Simon Dorante-Day ha 53 anni, è un ingegnere che vive in Australia ma è nato a Londra ed è stato adottato all’età di 18 mesi. L’uomo, come ha riportato il Daily Mail, ha tutta l’intenzione di intraprendere le vie legali per dimostrare la sua discendenza tanto da aver ammesso di essere ricorso alla Alta Corte di Sidney per ottenere un test del Dna dalla Royal Family.

I piani del presunto figlio di Carlo e consorte: prendere il posto di William al trono

Stando a quanto dichiarato nel corso di una intervista al magazine New Idea, il presunto figlio segreto di Carlo e Camilla ha fatto sapere di aver depositato una azione legale ai danni del Ducato di Cornovaglia con un scopo ben preciso: Simone Dorante-Day, che si fa già chiamare “Prince Simon”, vuole diventare il secondo erede al trono in linea di successione, soppiantando William.

https://www.instagram.com/p/BtgyXvvF6x5/

L’uomo è convinto delle proprie origini e ai curiosi è solito spiegare che i suoi nonni adottivi, quando lui nacque nel 1966, lavoravano presso la Famiglia reale come cuoca e giardiniere e sempre secondo quanto riportato dal Daily Mail, Simon è convinto che la faccenda di Harry e Meghan sia servita per distrarre la Regina dal prendere provvedimenti per la sua di faccenda.

Addirittura avrebbe ipotizzato che la morte di Lady Diana sia arrivata nel momento in cui la defunta mamma di William e Harry stava per rivelare al mondo la vera identità dell’uomo.

