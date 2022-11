Chiara Ferragni, quanto paga di elettricità con quell’albero di Natale super luminoso? La cifra non è quella che pensi

Chiara Ferragni ha mostrato sui social il suo nuovo albero di Natale, scatenando commenti preoccupati: quanto paga di bolletta?

Arriva un nuovo video di Chiara Ferragni, nel quale la più celebre dell’influencer mostra il suo albero di Natale, ovviamente tutto luminoso: ma quanto paga di bolletta dell’elettricità la bionda influencer? In questi tempi di crisi energetica è questo a preoccupare i fan…

Chiara Ferragni mostra l’albero di Natale: quanto paga di bolletta?

L’albero mostrato da Chiara Ferragni su Instagram è tutto un mare di palline colorate e luminose che cambiano colore a ritmo. In molti però si sono chiesti quanto paghi di bolletta la famiglia Ferragnez…

I commenti sono davvero espliciti: “E l’Enel muta“, oppure “Quando la bolletta non è un problema“. E ancora: “Con tutte ste luci, ti arriva un bollettone“.

La verità è che quegli addobbi scelti da Chiara Ferragni sono collegati a un sistema innovativo e intelligente di illuminazione completamente controllabile tramite app. Inutile dire che sono particolarmente costosi e l’intero albero può essere costato più di 500 euro solo per gli addobbi…

Quanto alla bolletta, però, c’è da dire che le luci dell’albero di Natale di Chiara Ferragni sono completamente a LED. Inoltre si può regolare anche la durata della loro illuminazione e l’intensità delle luci.

Fattori che potrebbero portare addirittura ad un risparmio energetico rispetto a una illuminazione standard. Le luci di Natale, soprattutto quelle di nuova tecnologia, sono in realtà meno costose di ciò che si può pensare. Anzi, a dirla tutta, le luci led permettono un risparmio dell’80% rispetto alle vecchie lampadine ‘classiche’.

Un albero di Natale standard che resta acceso per un mese, non costa più di 60/70 centesimi di elettricità. Quello di Chiara Ferragni, nonostante sia così sbrillucicoso, difficilmente arriva a costare più di un paio d’euro per tutto il periodo natalizio!

Photo Credits: Kikapress