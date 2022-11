Metti un bicchiere di acqua e sale in congelatore: ti farà risparmiare sulla bolletta

Cosa succede a mettere un bicchiere con del sale dentro al congelatore? Ecco come risparmiare fino al 30% sui costi energetici

Se state cercando, come del resto la maggior parte di noi, un modo semplice ed efficace per risparmiare sulla bolletta della luce, ecco un trucchetto da adottare subito: basta mettere un bicchiere con del sale dentro all’interno del congelatore.

Congelatore, l’errore comune e il trucco per abbassare i consumi

Sapete cosa succede? Beh, sembra che questa trovata, per altro molto economica, possa ridurre gli sprechi – e dunque i consumi – fino al 30% in bolletta… Considerando quanto sono aumentati i prezzi di luce e gas negli ultimi mesi, perché non provare?

Il congelatore, se ci pensiamo, è in funzione h24 per 365 giorni all’anno insieme al frigorifero e spesso la manutenzione di questo elettrodomestico non è tra le nostre priorità. Così molto frequentemente capita che si formi uno spesso strato di ghiaccio in uno dei cassetti del freezer che fa lievitare i costi.

Anche uno strato di 5 mm, attenzione, fa schizzare in su la bolletta, e il motivo è presto detto. Un frigo in buone condizioni con consumi nella norma lavora bene se il motore interno non incontra alcun ostacolo. Il ghiaccio nel congelatore assorbe il freddo e – oltre a toglierci spazio prezioso per conservare più a lungo gli alimenti, sovraccarica il frigorifero.

Un bicchiere riempito con del sale messo all’interno del freezer fa sì che il punto di congelamento dell’acqua si abbassa facilitando la rimozione della parte ghiacciata… D’altronde il sale ci viene in soccorso anche quando d’inverno si può formare del ghiaccio in strada: ecco perché vengono sparsi quintali di sale sull’asfalto.

Se la situazione nel congelatore fosse decisamente più grave, allora il consiglio è quello di cospargere direttamente di sale grosso lo scompartimento interno del freezer, che si sbrinerà in men che non si dica.

Foto: Shutterstock