Fare un tatuaggio fa male? Ecco la tabella del dolore e i punti più dolorosi per avere un tattoo

Fare un tatuaggio fa male? Quanto è doloroso un tattoo sulla testa rispetto a farlo sulla coscia? E come può essere coperto temporaneamente?

Fare un tatuaggio fa male? È la domanda ricorrente tra tutti coloro che vorrebbero farsene uno ma che non osano per paura di soffrire troppo. Ma se fa male, qual è il punto del nostro corpo dove causa più dolore? E questo dolore, sarà davvero così insopportabile? E, inoltre, è possibile coprire un tatuaggio in maniera temporanea?

Fare un tatuaggio fa male? Ecco la tabella del dolore

Per saperlo basta guardare la tabella di dolore qui sotto. Nelle zone in verde il dolore si riduce praticamente a un prurito. Sono quindi le aree indicate per il primo tatuaggio dato che la sofferenza, in ogni caso, è minima. E forse è maggiore lo spavento che il dolore stesso!

Nelle zone in giallo, il dolore aumenta progressivamente, ma rimane sopportabile. In quelle in arancione, invece, farsi un tatuaggio provocherà un dolore abbastanza grosso. Per sopportarlo bisogna solo stringere i denti.

I dolori veri cominciano nelle zone rosse, dove il tattoo fa davvero malissimo. In quest’ultimo caso, la sensibilità di zone particolarmente delicate viene messa a dura prova, alternando il dolore vero e proprio con il bruciore.

Fare un tatuaggio fa male? Quali sono le zone più dolorose?

Ne deduciamo, quindi, che le zone dove il tatuaggio fa più male sono la testa e il viso, i glutei e l’interno coscia. Ma anche il costato, l’inguine, le ginocchia e i piedi, per non parlare dei capezzoli.

In realtà, per ridurre al minimo il dolore ci sono dei trucchetti. Innanzitutto, c’è da pensare che i primi minuti fanno malissimo, dopodiché il corpo si ‘abitua’ in qualche modo, sentendo una quantità minore di male. Inoltre, tatuaggi più piccoli e meno elaborati causano meno dolore dato che necessitano di un minor tempo di lavorazione.

Quindi, se avete voglia di un tatuaggio, non ci sono scuse che reggano. Armatevi di coraggio e fate un giro dal vostro tatuatore di fiducia!

Come cancellare un tatuaggio con il fondotinta: il trucco più usato dalle star e non solo

In passato abbiamo visto più volte Fedez, artista ultra-tatuato e che dei suoi tattoo ha fatto sempre motivo di vanto, mostrarsi senza di essi. Non si tratta ovviamente di una cancellazione definitiva ma del semplice utilizzo di un fondotinta ultra-coprente.

Proprio così. Anche se l’utilizzo di un fondotinta ultra-corprente per coprire i tatuaggi va legato ad una serie di considerazioni: colore della pelle, tipo di tonalità, eventuali problemi allergici. Il risultato, però, è spesso di grande impatto, permettendo di vedere il proprio corpo tatuato tornare completamente candido.

Tra i prodotti migliori per una copertura totale a lunga durata c’è Infaillible Total Cover, un fondotinta coprente di L’Oréal Paris. Il suo effetto dura 24 ore e non solo è in grado di coprire i tatuaggi ma anche macchie rosse, imperfezioni della pelle, cicatrici e punti neri! Il prezzo è di poco meno di 10 euro.

Anche Siamhoo ha messo in vendita un proprio fondotinta in grado di apportare una copertura completa, completamente ipoallergenico, la forma particolare della spugna a fungo lo rende anche facilissimo da applicare, al prezzo di 14,99.

Offre una copertura totale anche Dermacol, che con il suo fondotinta (in vendita a 11,19 euro) offre anche un prodotto completamente impermeabile, l’ideale per coprire temporaneamente un tatuaggio!

