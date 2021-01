55mila euro se accetti di diventare vegano per 3 mesi: come candidarsi

Siete dei carnivori doc, ma 55 mila euro non vi dispiacerebbero per diventare vegani per 3 mesi? Come candidarsi all'offerta

Come diventare vegani e essere pagati per farlo

Sempre più persone stanno abbandonando il classico regime alimentare per abbracciare la filosofia del veganesimo e se vi dicessimo che c’è un bell’incentivo di 55mila euro per rinunciare alla carne e diventare vegani per 3 mesi?

La sfida parte da un’azienda inglese, la Vibrant Vegan, che sta cercando solo su suolo inglese un “Vegan curious coordinator” da pagare 50mila sterline per 90 giorni.

La mission è chiara:

“Noi di Vibrant Vegan vogliamo dimostrare non solo i benefici per la salute e l’ambiente dell’essere vegani di cui sentiamo tanto parlare, ma evidenziare anche che tutti possono apprezzare il cibo vegano, anche il più grande amante della carne del Regno Unito”

L’offerta economica irrinunciabile per dimenticare la carne

Il fortunato, che verrà annunciato il prossimo 25 gennaio, dovrà dire addio a qualsiasi prodotto non vegano per nutrirsi di pasti forniti dall’azienda 100% veggie. Inoltre, tramite un’azione mirata sui social, dovrà incoraggiare gli utenti a seguire una dieta vegana come la sua tramite post e stories.

Il vegan curious coordinator terrà un diario alimentare e avrà il pieno supporto di un nutrizionista, i consigli di uno chef e pasti illimitati forniti dall’azienda.

Il compito del carnivoro doc trasformato in vegano temporaneo sarà quindi provare i prodotti vegani e convincere chi ama la carne alla follia che adottare un regime alimentare di questo tipo non solo è possibile ma è anche salutare.

Terminati i tre mesi, il candidato scelto dovrà decidere se continuare per la via veggie e in quel caso l’azienda Vibrant Vegan gli darà 100mila sterline in pasti vegetali a patto che continui il suo percorso social e continui a mantenere un diario alimentare.

Foto: Shutterstock