Aceto, sai che può essere utile anche per le piante?

L’aceto può essere utile per la cura delle piante: le sue caratteristiche sono indispensabili per chi ha il pollice verde.

L’aceto è uno degli ingredienti più utili in casa, sia per il suo uso in cucina che per gli utilizzi non alimentari: quello che in molti non sanno è che può essere anche un importante alleato nella cura delle nostre piante! Non ci credete? Ecco invece come utilizzarlo se avete un pollice verde…

L’aceto è molto utile per le piante e la cura del terreno

Partiamo dal principio. L’aceto è molto utile per le piante in quanto aiuta a regolare l’acidità del terreno in maniera del tutto naturale. Azalee, gardenie, ortensie e camelie – ad esempio – prediligono i terreni più acidi. Per aiutarle a crescere meglio, quindi, basta versare 1/20 d’aceto nell’acqua che usiamo per innaffiare. Questa soluzione non farà altro che fornire ferro al terreno e alle piante, mantenendole sane e più forti.

L’aceto è però un toccasana anche per i fiori recisi. Basta aggiungerne un cucchiaino nel vaso d’acqua nel quale intendiamo metterli (meglio se insieme ad un cucchiaino di zucchero) per aumentare la durata dei nostri fiori preferiti.

L’aceto in giardino: come usarlo per combattere parassiti e infestanti

La sua funzione migliore, però, è quella protettiva. L’aceto riesce infatti a combattere parassiti animali e alcuni infestanti vegetali che possono far soffrire non poco le nostre piante. Può essere usato innanzitutto per eliminare le erbacce, con l’aiuto di un po’ di sale: va spruzzato direttamente sugli infestanti indesiderati. Il suo effetto, potenziato dal sale, preverrà anche la ricrescita.

Inoltre, l’aceto è un importante repellente per lumache e formiche. Questi animaletti, dannosissimi per le piante in quanto ne mangiano foglie e gambi, sono infatti naturalmente respinti dall’odore dell’aceto. Un motivo in più per usarlo per la cura delle nostre piante preferite! L’alternativa? Provare a coltivarle nello spazio!

Photo Credits: Shutterstock