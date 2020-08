Le fake news che riguardano l'asciugatrice sono molte, ma ci sono anche tanti dubbi. Ad esempio, quanti panni è corretto mettere al suo interno?

L’asciugatrice è un elettrodomestico che sta piano piano prendendo sempre più ‘spazio’ nelle nostre case. Ma ci sono ancora tanti falsi miti da sfatare, come quello dei panni da inserire.

Asciugatrice, quanti panni inserire? Guarda bene dentro l’oblò

Leggi anche:>> HAI UN’ASCIUGATRICE? NON METTERE MAI ALL’INTERNO QUESTI VESTITI: ECCO COSA SI RISCHIA

L’asciugatrice è perfetta per chi ha poco spazio in casa e non sa dove stendere i panni, ma è utile anche durante l’inverno per chi lo spazio ce l’ha. Tuttavia come dicevamo, c’è ancora un po’ di disinformazione al riguardo e qualche fake news o falso mito, che le ruota intorno.

Come per le lavatrici, anche per questo elettrodomestico ci sono diverse capacità di carico. Se state pensando di acquistarne una, il consiglio è quello di non prenderla con un carico inferiore a quello della lavatrice. Vi trovereste a dover fare due mandate, con dei panni che resterebbero bagnanti una attesa del loro turno.

Le fake news sull’asciugatrice.

Secondo alcuni non è necessario pulire il filtro antilanugine ad ogni uso. Non è così. Sebbene non sia obbligatorio, farlo vi permetterà di mantenere l’efficienza del vostro elettrodomestico. Al contrario, se non lo fate, con il tempo non solo l’asciugatura dei panni non sarà ottimale, la consumerà maggiore elettricità e i capi avranno i pelucchi di lanugine.

Restando in tema capi, quanti metterne nel cestello? Riempirlo completamente è sconsigliato. Per una corretta asciugatura è fondamentale che il flusso di aria circoli bene tra i vari indumenti. Il consiglio è quello di riempire il cestello poco sopra la metà dell’oblò. Una nostra lettrice, Carla P, suggerisce inoltre che mettendo pochi capi non solo verranno asciugati perfettamente, ma presenteranno pochissime pieghe e potrete anche non stirarli!.

Infine sovraccaricare il cestello, può causare il danneggiamento del termostato e della cinghia.

L’asciugatrice non danneggia o restringe i panni. Gli indumenti in base alla loro fattura, possono richiedere un programma diverso e alcuni non essere adatti all’asciugatrice. Basterà leggere con attenzione l’etichetta dei vostri capi per non commettere passi falsi!

Infine, per non danneggiare il vostro elettrodomestico i consigli da seguire sono questi:

pulite il filtro anti lanugine ad ogni carico

controllate che i condotti non siano otturati

eseguite la pulizia e la manutenzione generale, per essere certi che la vostra asciugatrice duri nel tempo e non vi faccia spiacevoli sorprese.

Crediti foto@Shutterstock