Bill Gates lancia l’allarme: una nuova pandemia minaccia l’umanità

Il fondatore di Microsoft, direttamente dal suo blog, lancia un avvertimento: dopo aver previsto l’arrivo del Covid, incombe una nuova pandemia sull’umanità. Di che si tratta

Bill Gates: la nuova pandemia di cui parla è spaventosa

Bill Gates, ex colosso di Microsoft e filantropo globale, aveva previsto l’arrivo del Coronavirus nel 2015 e ora avverte l’umanità che è in arrivo una nuova pandemia portata dalle zanzare: la malaria

Il multimilionario americano e la moglie Melinda hanno messo in campo quasi 2 miliardi di dollari per la lotta al Coronavirus, favorendo la libera circolazione di idee rivoluzionarie e mezzi potenti in campo scientifico per debellare questa epidemia; tuttavia nel blog Gates Notes, l’uomo ha sottolineato quanto sia necessario continuare a combattere altre lotte, come quella alle zanzare.

La malaria è alle porte? I bambini saranno i più colpiti da questa pandemia

In questo periodo, a causa del Covid-19, è stata infatti interrotta la fornitura di strumenti fondamentali, come farmaci anti-malaria, zanzariere o test rapidi, verso i paesi che più di tutti ne hanno bisogno. In Africa – si legge sul suo blog – ogni due minuti muore un bambino per questa malattia portata “dall’animale più mortale del mondo”.

Questo insetto – ha puntualizzato ancora – non porta la mascherina, né rispetta il distanziamento sociale.

I numeri sono spaventosi tanto che hanno raggiunto – secondo Bill Gates – “livelli mai visti dal 2000” nell’Africa subsahariana. In 20 anni si era riusciti a dimezzare il numero delle vittime per malaria, tuttavia ora l’impennata attestata dall’imprenditore di Seattle si fa preoccupante.

