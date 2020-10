Lo chef Gordon Ramsay regala qualche consiglio su come cucinare una bistecca perfetta. Il segreto? bagnarla prima di metterla in tavola.

Cucinare una bistecca perfetta è il cruccio di molti, ma lo chef Gordon Ramsay svela un segreto: bagnarla con il sugo di cottura. Certo chi scrive non è proprio d’accordo con quello che lo chef dice… magari voi sarete di un opinione diversa!

Bistecca perfetta, bisogna bagnarla prima di mangiarla: il segreto di Gordon Ramsay

Media, al sangue o ben cotta: capire il tempo esatto di cottura della bistecca non sempre è facile. Il rischio è quello di cuocerla troppo ed ottenere una carne dura. Ma Gordon Ramsay viene in nostro soccorso e da consigli utili su come realizzare una bistecca perfetta.

Non stiamo parlando della famosa e nota Fiorentina, ma di quella che i Toscani chiamano bistecchina. Prendete una padella scaldatela e versatevi dell’olio. Appena caldo, mettete il vostro pezzo di carne al centro della padella. Lasciatela cuocere per qualche minuto (non più di 3 consiglia lo chef) senza girarla, quindi passate alla cottura dell’altro lato.

Ramsay spiega come fare a capire la cottura della carne in base al vostro gusto. Se vi piace al sangue, al tatto deve risultare morbida come il centro del cosiddetto monte di venere sul palmo della nostra mano. Per una cottura media, la consistenza dovrà essere simile al tatto della zona più vicina alla base del pollice, mentre per una bistecca bene cotta dovete spostarvi nella parte centrale del palmo vicino all’attaccatura con il polso.

Veniamo ora al tocco segreto di Gordon Ramsay (che non incontra il favore di chi scrive): mettere tre noci di burro nella padella, farle amalgamare con l’olio e cospargere la carne con questo sughetto. Girare e bagnare anche l’altro l’alto. A questo punto, toglierla e metterla su un piatto dove andrete a bagnarla con un altro po’ di sugo composto da olio e burro.

Non mettiamo in dubbio che il sapore sia squisito, ma l’abbinamento di olio e burro secondo noi va a ‘sciupare’ il gusto di questo piatto. Voi che ne pensate? Qui potete trovare il link del video del chef. A voi la parola!

Crediti foto@Shutterstock