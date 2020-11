Black Friday online, 10 errori da non commettere nel fare acquisti scontati

Quest’anno ci sarà un Black Friday quasi completamente online, ma quali sono gli errori da non commettere? Ecco una breve guida che potrà essere molto utile!

Il prossimo 27 novembre arriva il Black Friday 2020, un appuntamento atteso da tantissimi ma che può nascondere delle sorprese non proprio gradite: ecco quindi una breve guida sugli errori da non commettere quando si fanno acquisti super-scontati online.

Black Friday 2020, 10 errori da non commettere

Gli errori da non commettere nel fare acquisti in questo Black Friday 2020 sono almeno 10. Noi li abbiamo raccolti, in modo da aiutarvi a muovervi nel miglior modo possibile.

1. Non fidarsi delle App di comparazione prezzi

Siamo nel 2020, questo lo sapete. E le app di comparazione prezzi sono una realtà davvero affidabile che vi permette di risparmiare il tempo che spendereste a spulciare sito per sito (ma anche quello che in condizioni normali passereste a girare di negozio in negozio). L’ideale è scaricarne almeno due diverse. Risparmierete innanzitutto il tempo delle ricerche più estenuanti.

2. Acquistare il primo prodotto che trovate

Tra gli errori da non commettere durante il Black Friday c’è proprio questo: acquistare il primo prodotto in offerta che troviamo (un computer, un televisore, una bicicletta…), senza prima controllare se – per puro caso – altrove costi un po’ in meno. L’App di comparazione di cui sopra può darvi una mano in tal senso.

3. Comprare qualcosa soltanto perché è in offerta

Evitate di fare un acquisto soltanto perché “è in offerta”. Il rischio è di riempirsi di cose che in realtà non vi servono e di togliere budget allo shopping veramente importante. Comprare qualcosa soltanto perché è in offerta è assolutamente sbagliato, sempre.

4. Black Friday 2020, tra gli errori da non commettere c’è quello di non fare una lista

Per evitare acquisti compulsivi o addirittura indesiderati, dunque, fate una lista di ciò che vi serve. Soltanto dopo aver individuato ed acquistato tutto ciò che vi serve potete dedicarvi all’esplorazione di ulteriori offerte (se vi resta il tempo). Fare una lista è anche il metodo ideale per evitare quei disturbi di salute comportati proprio dal Venerdì Nero: ansia, tachicardia, stress, insonnia…

5. Uscire dal budget

Accanto alla lista, vi consigliamo inoltre di fissare un budget generale e uno specifico per ogni prodotto. Fissare un tetto di spesa da non superare è il modo migliore per evitare di ritrovarsi con le tasche vuote senza accorgersene!

6. Fare acquisti con gli amici

Ok, è un po’ difficile farlo in questo periodo, ma può comunque accadere. Fare gli acquisti del Black Friday insieme agli amici è pericolosissimo. Potete essere più facilmente coinvolti in spese fuori programma o, comunque, rischiate di concentrarvi su prodotti che non vi interessano.

7. Comprare giocattoli

Ok che il Natale è già dietro l’angolo, ma compare giocattoli durante il Black Friday è uno di quegli errori da evitare assolutamente. Paradossalmente, costano un po’ in meno durante la prima settimana di dicembre. Quindi, siate pazienti…

8. Non conoscere il vero prezzo di un prodotto

Un altro problema, quando si fanno acquisti durante il Black Friday, è quello del prezzo. Non conoscere quale sia il vero prezzo pieno di un prodotto in offerta rischia di farvi spendere davvero più del dovuto. Premunitevi in tempo!

9. Fare un acquisto basandosi solo sul prezzo

Un altro degli errori da non commettere, non riguardante solo il Black Friday ma lo shopping in generale, è quello di acquistare un prodotto basandosi soltanto sul prezzo, magari più basso rispetto ad un altro ma di qualità inferiore. In ogni caso, potete sempre optare per un reso (occhio a non abusarne).

10. Black Friday 2020, tra gli errori da non commettere c’è quello di scordarsi del Cyber Monday

Non vi dimenticate che il Black Friday ha un suo spin-off, il Cyber Monday. Se non avete trovato quello che cercavate, specie se si tratta di prodotti tecnologici, attendete il lunedì successivo. Non ve ne pentirete! In Francia, poi, hanno addirittura inventato il Green Friday, a tema ambientalista!

Photo: Shutterstock