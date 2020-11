Black Friday, occhio alle mail troppo allettanti: 5 consigli per evitare le truffe

Il Black Friday nel 2020 cade il 27 novembre, ma la febbre dello shopping compulsivo in vista del Natale sale già da adesso: attenzione alle truffe online, ecco come evitarle in un vademecum all’acquisto sicuro.

Black Friday 2020, vademecum per gli acquisti sicuri: come riconoscere e evitare le truffe

Venerdì 27 novembre, giorno del Black Friday 2020, si avvicina pericolosamente e la corsa al regalo scontatissimo inizia già una settimana prima: tanti, infatti, i siti di e-commerce e le grandi catene di negozi che lanciano grandi offerte sin da ora per convincere utenti e clienti a non aspettare l’ultimo momento.

Ma i raggiri sono sempre in agguato, così è d’obbligo stilare una sorta di vademecum che spieghi come evitare le truffe seguendo alcuni semplici accorgimenti, soprattutto se facciamo shopping compulsivo online.

Black Friday 2020, 5 consigli utili per fare shopping sicuro

Gli hacker, infatti, approfittano della grande mole di offerte e transazioni in internet per ingannare i consumatori con email fraudolente, offerte ingannevoli e pubblicità artificiose. Per evitare truffe e spiacevoli sorprese sul proprio conto corrente, raccomandiamo dunque di:

1. Preferire siti ufficiali e notoriamente affidabili, che abbiano chiaramente indicati alcuni riferimenti come il numero di P.Iva, con prezzi non anomali e dove sia possibile rintracciare le recensioni degli utenti. In questo senso, è sempre bene effettuare una ricerca su eventuali feedback negativi lasciati da compratori delusi o non soddisfatti dei servizi offerti.

2. Fare attenzione che sia rispettato il protocollo https (si riconosce dal lucchetto chiuso presente sulla barra degli indirizzi): questo garantisce che ogni comunicazione – dunque anche le transazioni – tra sito e utente siano sicure.

3. In vista dell’avvicinarsi del Black Friday 2020 evitare di pagare con bancomat o carte di credito legate al conto corrente, meglio preferire metodi di pagamento come PayPal e carte prepagate che abbiano all’interno lo stretto necessario per effettuare l’acquisto

Black Friday 2020, occhio alle mail di Phishing: vi prosciugano il conto

4. Evitare WiFi non protetti e scegliete sempre password diverse per ogni account e non riconducibili ai vostri dati principali: le reti senza protezione alcuna vengono prese di mira dagli hacker per intercettare i dati personali, compresi quelli della carta di credito con cui si paga online

5. Proteggersi dal phishing: le mail o gli sms di phishing conducono infatti a siti poco raccomandabili che invitano a cliccare su link e aprire pagine che portano a siti fake, graficamente simili a quelli ufficiali inducendo l’utente a inserire i propri dati per entrare nel conto e prosciugarlo.

Foto@Kikapress