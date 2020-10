Caffè, meglio berlo nel bicchiere di vetro o nella tazzina di porcellana? La risposta risolutiva

Vi siete mai chiesti se sia meglio bere il caffè nella classica tazzina di porcellana o nel bicchiere di vetro? Ecco la risposta risolutiva a questo quesito!

Per noi italiani il caffè è un irrinunciabile rito quotidiano: c’è chi lo beve rigorosamente al bar e chi lo preferisce a casa (e addirittura chi lo paga in bitcoin). Ma su una cosa è difficile trovare un parere unanime: è meglio bere il caffè nella tazzina di porcellana o nel bicchierino di vetro? Sappiate che esiste una risposta risolutiva. Non ci credete? Andiamo a scoprirla insieme.

Caffè: meglio in vetro o nella tazzina di porcellana?

Capita ormai sempre più spesso, quando andiamo al bar, di ordinare o di sentir chiedere un “caffè al vetro”, che rinuncia alla classica tazzina di porcellana in favore di un bicchierino trasparente capace di far meglio apprezzare il colore e le sfumature del nostro caffè. Ebbene, sappiate che le motivazioni di chi opta per questa scelta sono proprio queste.

Proprio così! Il caffè al vetro presenta una grossa differenza rispetto alla classica tazza: ci fa gustare il caffè anche con gli occhi. Ma chi preferisce il vetro non lo fa solo per ragioni estetiche. Molti sostengono che anche il sapore del caffè sia differente e, francamente, hanno ragione!

Il bicchierino di vetro, infatti, favorisce la persistenza e la compattezza della schiuma sulla superficie del caffè, preservandone l’aroma ed esaltandone le proprietà organolettiche.

Nel vetro, però, il caffè si raffredda molto prima, costringendoci a berlo rapidamente e non con la flemma che useremmo qualora bevessimo usando una tazza di porcellana…

I puristi bevono il caffè nella classica tazza

Sarà per questo che i puristi del caffè non ammettono eccezioni e chiedono a gran voce l’uso esclusivo del grande classico: la tazzina di ceramica o porcellana. Solo la classica tazza consente di trattenere il calore necessario a farci sorseggiare un caffè da manuale.

Quindi? Qual è la soluzione? È meglio bere il caffè nella tazzina di porcellana o nel bicchierino di vetro? Tutto sta al vostro gusto personale, facendo una valutazione di pro e contro!

Foto: Shutterstock