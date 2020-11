Beery Christmas, il calendario avvento 2020 per gli amanti della birra

Per il Natale di quest’anno arriva il Calendario dell’Avvento dedicato agli amanti della birra, ovvero Beery Christmas 2020: ecco di cosa si tratta.

Il Natale 2020 è sempre più vicino, e con lui la voglia di coccolarsi con un calendario dell’avvento: ma sapevate che ne esiste uno dedicato agli amanti della birra? Avete capito bene! Si chiama Beery Christmas ed è una selezione di 24 birre capace di tenerci compagnia per tutto il periodo pre-natalizio!

Beery Christmas 2020: il calendario dell’avvento dedicato agli amanti della birra

Partiamo dal principio. La birra è una delle bevande più antiche che esistono: dà energia, stimola la creatività e ha ottimi effetti sulla salute. Inoltre è perfetta per vivere dei momenti in compagnia degli amici e delle persone che amiamo. È per questo motivo che Hopt, un web store di birre che propone il più vasto assortimento d’Europa, ha pensato di dare agli appassionati la possibilità di gustarsi meglio il periodo che precede le feste.

Beery Christmas 2020 è un classico calendario dell’avvento, che negli scompartimenti nascosti presenta una selezione di 24 birre esclusive, provenienti da alcune selezionate brewery house sparse in tutto il mondo: 17 paesi e 28 birrifici diversi.

Beery Christmas propone 24 birre provenienti da 17 paesi diversi

Non a caso, il tema di questo esclusivo calendario è quello dei viaggi e dell’esplorazione, che consentirà di scoprire un mondo intero rimanendo comodamente a casa… La confezione è stata realizzata appositamente dall’artista francese Vincent Lelièvre, ripropone al meglio questo tema, in un mondo che si pone esattamente a metà strada tra la realtà e l’immaginazione.

Il prezzo è di soli 74,90 €, con in regalo una guida per scoprire il modo migliore per servire, scoprire e degustare le birre del calendario! E allora? Non ci resta che prendere i bicchieri e prepararci ad aspettare il Natale in compagnia di Beery Christmas 2020.

Photo Credits: Hopt.it