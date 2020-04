Se Caterina Balivo non va dal suo pubblico, è il pubblico a venire da lei: tutti i giorni dalle 15.00 sul profilo Instagram della conduttrice è possibile seguire la rubrica “My next book”. L’ospite di oggi è Sandro Veronesi

Caterina Balivo fa compagnia ai fan con “My next book”

In attesa che torni tutto ad una nuova e più consapevole normalità, Caterina Balivo e suo marito Guido Maria Brera hanno ideato “My next book”, una rubrica letteraria che si tiene tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15.00 sul profilo Instagram della conduttrice per tenere compagnia ai tantissimi utenti costretti ad una forzata quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus.

Per il momento la maggior parte dei programmi tv, tra cui anche “Vieni da me” sono bloccati così la bella presentatrice partenopea – molto attiva sui social – ha trovato un nuovo modo per far sentire meno soli gli spettatori. Dalla settimana scorsa è partita quindi la rubrica letteraria “My next book” che prosegue oggi – 7 aprile – con l’ospitata di Sandro Veronesi sempre alle 15.00.

“My next book”, oggi ospite di Caterina Balivo Sandro Veronesi

Lo scrittore fiorentino è il fratello maggiore del regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi, nel 2000 ha pubblicato “La forza del passato”, vincitore del Premio Campiello e del Premio Viareggio; sei anni dopo, con “Caos calmo” ha vinto il Premio Strega, l’ultima opera datata 2019 si intitola “Il colibrì”.

Lunedì 6 aprile Caterina Balivo e il marito hanno parlato con Francesco Piccolo di “Momenti di trascurabile infelicità”, mercoledì sarà la volta di Marta Losito, giovedì di Walter Veltroni e la settimana all’insegna dell’appuntamento letterario si chiuderà con Simona Sparaco.