Come eliminare le formiche con i rimedi naturali: ecco i più efficaci

È arrivato il caldo e con esso iniziano a fare capolino nelle nostre cucine le prime formiche: prima che si organizzino in un esercito, ecco come eliminarle usando rimedi naturali. Qui i più efficaci

Formiche in casa, i metodi per combatterle: 100% green

Anche se all’estate manca ancora parecchio, il caldo è arrivato all’improvviso in gran parte dell’Italia cogliendoci quasi del tutto impreparati: invece di pensare alla prova costume – se mai ce ne sarà una – vi consigliamo di correre ai ripari con le formiche e di eliminarle con alcuni rimedi naturali prima che sia troppo tardi.

Le alte temperature, si sa, incoraggiano i piccoli soldatini ad uscire dalle loro tane ed esplorare l’ambiente che li circonda: la cucina soprattutto è fonte inesauribile di cibo per le formiche, sempre a caccia di briciole o granelli di zucchero sparsi sul pavimento di cui vanno letteralmente ghiotte.

Se volete operare una scelta green e salvaguardare la vostra salute, piuttosto che usare prodotti chimici e insetticidi, esistono alcuni rimedi naturali che assicurano ottimi risultati con una spesa minima, pari quasi a zero.

Come eliminare le formiche? Usiamo l’aceto

Innanzitutto bisogna capire da dove vengono così da bloccare subito le vie di accesso e di uscita; successivamente è bene utilizzare sostanze che emanano odori molto forti che i piccoli insetti trovano ripugnanti.

Tra i rimedi naturali più efficaci per eliminare le formiche annoveriamo certamente l’aceto: bastano poche gocce spruzzate agli angoli delle porte e delle finestre per scoraggiarne l’invasione o per un’azione più ampia e duratura si consiglia di lavare ogni tanto i pavimenti con acqua e aceto oppure con limone e aceto.

Come eliminare le formiche con i rimedi naturali? Caffè, menta e…

Anche i fondi del caffè, il cui odore acre destabilizzerà le formiche, risulta un toccasana contro di esse: spargetelo all’esterno, come a creare una barriera, vi assicuriamo che batteranno in ritirata!

Se sul balcone avete un vasetto di menta, vi consigliamo di utilizzarne qualche foglia (o in alternativa vanno bene anche le bustine di tè alla menta) sbriciolandola dove avete adocchiato le formiche in fila; la polvere di paprika è una buona alternativa oppure secondo le nostre nonne è ottimo anche il talco: la polvere bianca e profumatissima, cosparsa in prossimità di porte e finestre, rappresenterà un grande ostacolo per la loro pianificata invasione!

Foto@Shutterstock