È perfetto sulle patatine fritte, su un hamburger o sull'argento: la salsa ketchup è decisamente versatile. Ecco come utilizzarla per pulire dai vassoi alle cornici.

Come pulire l’argento? Il ketchup è la soluzione che fa per te

Tra le tante soluzioni fai de te, quella di pulire l’argento con il ketchup è sicuramente tra le più bizzarre. Tuttavia sembra essere molto efficace. Tutto merito della sua acidità data dalla presenza del pomodoro. Attenzione però, non dovete spalmare la vostra cornice o il vassoio che volete portare a ritrovato splendore, con uno strato di salsa come se steste preparando un panino.

Perché faccia effetto, va diluito con l’acqua. I tazza di ketchup per un litro di acqua bollente. Versate il tutto in un recipiente capiente e immergetevi l’oggetto che desiderate pulire. Lasciatelo quindi a mollo per 15 minuti .. et voilà: il vostro argento sarà tornato allo splendore di un tempo.

Crediti footo@Shutterstock