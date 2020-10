Come sbiancare i panni senza usare la candeggina

Vi siete mai chiesti se esista un metodo per sbiancare i panni senza candeggina? Ebbene, ecco il trucco semplice, veloce ed economico per farlo senza problemi!

Ogni volta che vi ritrovate di fronte a panni più o meno sporchi andate nel panico? Fare il bucato è già un incubo di suo? Niente paura: ecco qual è il metodo semplice e veloce per sbiancare i panni senza usare la candeggina!

LEGGI ANCHE: — Lavi i panni ad alte temperature? Il rischio per la salute

Fare il bucato senza candeggina è possibile: ecco come fare

In casa, la candeggina è un potente alleato nella pulizia e addirittura ogni volta che facciamo una lavatrice. Tuttavia, questo utile prodotto presenta anche una serie di rischi notevoli, soprattutto per la salute delle nostre vie respiratorie, ma può provocare anche reazioni allergiche e irritazioni cutanee.

Inoltre, può sia macchiare irrimediabilmente i vestiti che, col tempo, indebolire le fibre dei tessuti causando dei fastidiosissimi strappi.

Va da sé che in molti cercano dei rimedi alternativi per sbiancare i panni più sporchi senza utilizzare la candeggina. E il metodo, manco a dirlo, esiste davvero ed è semplice (oltre che molto economico): non vi servirà altro che alcuni ingredienti che avete semplicemente già in casa.

Sbiancare i panni senza usare la candeggina: il metodo funzionante

L’occorrente si limita a tre ingredienti:

50 ml di aceto (va bene sia di vino che di mele, basta che sia bianco);

2 cucchiai di bicarbonato di sodio;

60 grammi di sapone per bucato.

Non dovete far altro che grattugiare il sapone in una pentola piena d’acqua calda e poi aggiungere aceto e bicarbonato, mescolando il tutto fino ad aver sciolto tutti gli ingredienti.

In una bacinella, mettete i vostri panni sporchi e poi versate il mix che avete creato in precedenza. A questo punto non vi resta che attendere circa 30 minuti, rigirando ogni tanto il tutto.

E poi? Poi il gioco è fatto! Avete finalmente scoperto il metodo alternativo per sbiancare i panni senza usare la candeggina!

Foto: Shutterstock