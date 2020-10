Avere una casa calda senza mettere mano al termosifone? E' possibile con alcuni semplici trucchi: come quello delle tende.

Il freddo è arrivato e trovare una casa calda è quello che molti desiderano. Ma come fare senza dover mettere mano al termosifone e al portafogli? Ecco qualche trucco.

Come tenere la casa calda? Il trucco con le tende

Ottenere una casa calda senza dover alzare la temperatura del riscaldamento e senza quindi vedersi arrivare bollette esorbitanti è possibile. Bastano alcune semplici accortezze come ad esempio quella di chiudere i termosifoni delle stanze che non vengono mai usate, mettere dei paraspifferi alle porte e .. giocare con le tende.

Proprio così. Le tende non solo sono un accessorio che aiuta a proteggere la privacy nelle nostre case, e dona quel tocco in più alle nostre stanze. Sono un alleato prezioso per trattenere il calore. Se in una giornata di sole è bene lasciarle aperte per far sì che i raggi solari penetrino all’interno della nostra abitazione, quando questo sparisce è bene chiuderle. Il caldo tende a tornare da dove è arrivato e in questo modo le tende lo tratterranno all’interno. Certo servono tende spesse, termiche o oscuranti, ma l’effetto vi sorprenderà.

Un altro suggerimento è quello di lasciare la porta del bagno aperta quando fate la doccia, in modo tale che il calore raggiunga anche altri ambienti della casa. Infine se avete preparato qualcosa al forno, lasciate aperto lo sportello. Il calore si espanderà per l’abitazione e il tepore vi coccolerà.

Crediti foto@Shutterstock