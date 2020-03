Ecco 5 divertenti attività da poter fare con i bambini a casa, così da allontanare l'ansia e combattere questo momento difficile causato dal Coronavirus.

Il Decreto Governativo prevede che tutti stiano a casa evitando spostamenti inutili. E se già per alcuni adulti la quarantena sembra essere una realtà difficile da sopportare, immaginate come la possano vivere i bambini che fino al 3 aprile non andranno a scuola e resteranno con le famiglie. Save The Children ha realizzato un vademecum con alcuni semplici suggerimenti per far si che questa situazione abbia il minor impatto possibile sui bambini. Noi vi suggeriamo anche 5 attività divertenti che potete fare con loro per stimolare la creatività e tenere lontana la noia.

Coronavirus, bambini in casa: come non farli annoiare ecco 5 attività

In una situazione anomale che può creare grande stress su grandi e piccoli, è importante cercare di mantenere una certa normalità nella routine quotidiana. In questo modo trasmetteremo un senso di normalità ai nostri figli, costretti a casa vista la chiusura delle scuole. Vediamo allora che cosa possiamo fare avendo i bambini tutto il giorno a casa.

Come suggerisce il vademecum di Save The Children, l’organizzazione internazionale da sempre impegnata nella lotta per la protezione dei bambini, è importante rispettare gli orari tenuti fino a questo momento (dalla sveglia al mattino, al momento dei pasti). Dedicare del tempo allo studio e non trascurare il gioco; cercare di fare un po’ di movimento (nel rispetto delle misure di prevenzione previste) e fare attenzione all’alimentazione. Evitate di dargli troppe merendine, bevande gassate e cibi poco salutari.

Se i compiti e la didattica online sono importanti, lo sono anche i momenti ludici: in questo modo non solo i bambini si divertiranno, ma potranno anche stimolare la loro creatività.

5 attività fare a casa con i nostri figli: costruiamo uno strumento musicale!

Spazio quindi ai disegni con pastelli, cere o acquarelli, al creare storie, all’utilizzo delle paste modellabili come DAS e creta. Perché non creare dei piccoli lavoretti per la Pasqua che si sta avvicinando, magari utilizzando oggetti di riciclo per creare cestini porta uova!

Ascoltate musica e ballate insieme: sarà un ottima occasione per fargli fare un po’ di movimento e scoprire nuove canzoni insieme. A proposito del fare qualcosa insieme: perché non create uno strumento musicale home made?! Ad esempio prendete due barattolini vuoti di yogurt, o una bottiglina di plastica; all’interno mettete dei piccoli oggetti come riso, pastina, sassolini, semi di mais… sigillate insieme i due barattolini di yogurt (o tappate la bottiglia) e avrete creato così delle piccole percussioni come cabase o shaker!

Coinvolgete i vostri figli nella programmazione della giornata e anche nella preparazione dei pasti. Cucinare insieme può essere molto divertente!

Vi segnaliamo inoltre che da oggi 9 marzo, sui canali social di Save The Children potrete trovare un servizio di supporto psicosociale in un cui un’esperta risponderà in modo interattivo alle domande di genitori e bambini che si trovano in questa nuova situazione.

“Vogliamo così essere il più possibile vicini in questo momento – fa sapere il Direttore Generale dell’organizzazione Daniela Fatarella – a tutte le famiglie e ai bambini per rispondere ai loro bisogni più immediati con competenza e tempestività.”

Crediti foto@Kikapress