Coronavirus, il grave errore nel lavarsi le mani: come non sbagliare

Sembra un’operazione semplice e scontata, ma lavarsi le mani è un atto che richiede attenzione, soprattutto ora che il coronavirus si è propagato anche in Italia: come ridurre il rischio di infezione

Coronavirus: come lavarsi le mani senza sbagliare

Il Coronavirus è giunto anche in Italia e nel giro di tre giorno i contagi hanno superato i 200 facendo già 4 vittime: il primissimo consiglio che tutti gli esperti si sono affrettati a dare è quello di lavarsi spesso le mani, ma come eseguire quella che sembra una semplice operazione senza sbagliare?

Molti di noi sono convinti che basti una sciacquata veloce sotto l’acqua per portare via germi e batteri, ma non è così: ecco allora una piccola guida su come lavarsi le mani nell’ottica di ridurre il rischio di infezione da Coronavirus.

Come ben sappiamo la diffusione del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) avviene da persona a persona tramite respirazione, per esempio tossendo o starnutendo: per bloccare la possibilità di contaminazione è bene dunque avere sempre le mani perfettamente igienizzate rispettando le regole che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ribadito in questi giorni.

Coronavirus, come e per quanto lavarsi le mani: 6 passaggi per ridurre la diffusione

Bisogna cioè lavarsi le mani in modo regolare e frequente usando del sapone, del disinfettante o dell’alcol: l’operazione deve durare almeno 40 secondi, tempo necessario per la rimozione di virus e batteri.

Anche il Ministero della Salute ha ripreso le linee guida dell’OMS, diffondendo il vademecum fatto di 6 passaggi.

Bagniamo le mani con l’acqua, insaponiamo, frizioniamo palmo contro palmo, in seguito si prosegue col detergere il dorso di una mano con il palmo dell’altra intrecciando le dita tra loro e ripetendo la stessa operazione per l’altra mano.

Poi intrecciare le dita palmo contro palmo per assicurare una maggiore pulizia anche degli interstizi tra le dita e ancora procedere con l’igienizzazione dei pollici e delle unghie frizionando le dita di una mano strette nel palmo dell’altra e operando movimenti rotatori e avanti e indietro.

Infine bisogna sciacquare, asciugarsi con una salvietta monouso e poi provvedere a chiudere il rubinetto con un’altra salviettina in modo da lasciar pulito il lavandino per il prossimo ed evitare ancor di più la propagazione dei germi.

