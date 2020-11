Un luogo dove vivere lontani dal Covid, circondati dal mare cristallino e sabbia finissima? Esiste ed è un isola paradisiaca.

Il covid continua a spaventare e mentre il 6 novembre entrerà in vigore il nuovo DPCM con la divisione delle regioni e quindi dell’Italia tra zone rosse, arancioni e verdi, c’è chi pensa ad un modo per cambiare la propria vita e vivere in un luogo più sicuro. Se siete alla ricerca di questa opzione, c’è un‘isola paradisiaca che fa per voi.

Covid, il luogo più sicuro dove andare? E’ questa isola paradisiaca

Acqua cristallina, sabbia finissima, palme, sole .. insomma un vero paradiso terrestre e soprattutto ‘covid free’: stiamo parlando delle Isole Cayman. Proprio così, si tratta delle isole note in tutto il mondo non solo per la loro splendida natura ma anche per essere un vero e proprio paradiso fiscale. Come le Barbados anche le Cayman hanno lanciato un‘iniziativa di smart working: se puoi lavorare a distanza e guadagni in media 100.000$ l’anno (circa 84.000€) allora puoi mandare la tua candidatura.

Perché scegliere quest’isola paradisiaca alle altrettanto belle Barbados? Perché qui non serve il distanziamento sociale né indossare la mascherina. Le possibilità di contagi sono basse e quindi possiamo dire che le Isole Cayman sono ‘Covid free’.

Per mantenere sotto controllo la diffusione del Coronavirus, tutti colo che arrivano sull’isola devono sottoporsi a tampone obbligatorio e ad una quarantena di 14 giorni al termine della quale verrà ripetuto il tampone. Quarantena che può essere fatta o presso una struttura gestita dal governo, una struttura privata, o a casa ma con un dispositivo tecnologico di monitoraggio.

