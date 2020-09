Covid, 5 oggetti insoliti che possono esserti molto utili

Vi siete mai chiesti quali sono gli oggetti più utili ai tempi del Covid-19? Dal web spuntano 5 oggetti insoliti che possono cambiare la vostra vita!

Vi siete mai chiesti quali sono gli oggetti più utili ai tempi del Covid-19? Girando sul web è possibile scoprirne davvero tanti, tra cui alcuni un po’ insoliti ma di sicuro effetto: dal portamascherina ottimista al braccialetto disinfettante, ecco alcuni degli accessori che non possono mancare per proteggersi con stile dal coronavirus (in attesa che tutto questo finalmente finisca).

LEGGI ANCHE: — Portamascherina che si trasforma in un bracciale: l’idea originale da regalare

Covid, gli oggetti insoliti più utili: il Portamascherina Selecta Oro

Partiamo da un must di questo periodo: il portamascherina. Quante volte, magari andando al ristorante, vi siete accorti di non sapere dove poggiare la mascherina al momento di mangiare? Ebbene, ci hanno pensato quelli di Selecta Oro, che hanno messo a punto il “portamascherina ottimista” (nella speranza che il Covid-19 diventi presto soltanto un vecchio ricordo).

Si tratta a tutti gli effetti di un portamascherina (presente in versione donna o unisex): una catenina rollò lucida a maglie rotonde, con due moschettoni ai quali agganciare qualsiasi modello di mascherina. Adattabile sia come laccetto che come bracciale, ad essa è possibile abbinare qualsiasi ciondolo vogliate!

Covid: arriva il braccialetto disinfettante

Tra gli oggetti utili ai tempi del Covid spunta anche il braccialetto disinfettante, ideato dall’azienda TakeStop. Si tratta essenzialmente di un braccialetto con una placchetta cromata, all’interno del quale si trova il disinfettante. Sempre a portata di mano (anzi di polso!).

I fogli in sapone personalizzabili e i post-it anti-contagio

Tra le soluzioni più originali per combattere il coronavirus c’è quella dei fogli in sapone. Avete capito bene: non si tratta altro che di semplici foglietti rotondi (personalizzabili con immagini e loghi a scelta), contenuti in una scatoletta simile a quella della cipria. Una soluzione ottimale per potersi lavare le mani ovunque in completa sicurezza e con il proprio sapone!

Tra l’altro, visto che spesso capita di dover toccare cose che non vogliamo (come i manici del carrello del supermercato o le maniglie d’uscita), c’è anche chi ha ideato dei post-it particolari: dei foglietti di carta removibile anti-contagio da applicare su tutto ciò che non possiamo fare a meno di toccare per evitare un contatto diretto!

Il distibutore automatico copriscarpe

Se, infine, oltre alle mani volete proteggere anche i vostri piedi, ecco un accessorio che fa davvero per voi: il distributore automatico di copriscarpe! Al suo interno ci sono numerose bustine copriscarpe, applicabili in automatico: basta inserire il piede dentro e andare in giro in tutta sicurezza!