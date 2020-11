Hai mai preparato cubetti di ghiaccio al caffè? Questo trucco è geniale

Avete mai pensato ad un trucchetto geniale come quello di preparare dei cubetti di ghiaccio al caffè? Ecco la nostra guida e come potete utilizzarli!

Una nuova tendenza sta facendo il giro del web e, siamo certi, dopo averla scoperta non ne saprete più fare a meno. Stiamo parlando dei cubetti di ghiaccio al caffè. Come? Vi state chiedendo a cosa servono? Niente paura! Andiamo a scoprirlo insieme in questa breve guida.

Cubetti di ghiaccio al caffè: la nuova tendenza arriva da TikTok

Per preparare questi cubetti non bisogna far altro che sostituire l’acqua con del caffè a temperatura ambiente nelle formine del ghiaccio e quindi metterle in freezer per una notte.

Come preparare un cappuccino freddo

Il trucchetto, manco a dirlo, viene da TikTok, dove l’influencer Katie Lopynksi ha mostrato al mondo intero una semplice guida, nella quale non fa altro che mettere in un bicchiere dei cubetti di ghiaccio al caffè, riempiendolo poi con del latte, creando immediatamente una bevanda gustosa e cremosa.

Un trucco meraviglioso, che ha immediatamente fatto il giro del mondo e che alla fine si trasforma in una sorta di cappuccino freddo.

Ecco alcuni utilizzi alternativi: con il latte di mandorla o nei drink alcolici

Tuttavia, noi abbiamo provato anche altre semplici idee con questi cubetti di ghiaccio. Ad esempio, se volete, potete provare utilizzando del latte di mandorla al posto del latte vaccino: otterrete una bevanda nella quale l’amaro del caffè e il sapore dolce della mandorla si equilibrano a vicenda.

Inoltre, i cubetti di ghiaccio al caffè possono essere utilissimi anche per aromatizzare drink e cocktail, magari mettendone un paio nella vodka o in liquori cremosi come il Baileys.

Insomma, trucchetti semplice che fanno di questa nuova semplice scoperta un mai più senza. Siete già corsi a preparare i cubetti da mettere in freezer? No? Allora cosa aspettate? Un consiglio finale, però, il caffè preparatelo come si deve, le vostre papille gustative vi ringrazieranno.

Photo Credits: Shutterstock