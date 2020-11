Asciugare il bucato d'inverno può essere un problema: come quando e dove mettere lo stendino in casa con i panni lavati?

Con l’arrivo dell’inverno si ripresenta spesso un problema: dove mettere lo stendino in casa per far asciugare i panni? Non tutti hanno spazio per poter mettere un’asciugatrice e ancora meno hanno un’ampia stanza da adibire a lavanderia. Ecco alcuni consigli per posizionarlo nel modo corretto e far asciugare i vostri indumenti velocemente.

Dove mettere lo stendino in casa per far asciugare presto i panni

I fattori da considerare perché i vostri panni possano asciugarsi rapidamente in casa sono diversi. Dalla scelta della stanza in cui mettere lo stendino, alla centrifuga a come stenderli a quando farlo.. insomma rispondiamo al dove come quando!

Dove: la scelta della stanza

Scegliete un luogo che sia possibile arieggiare; se la giornata non è piovosa, lasciate un pochino aperta la finestra così da non fare accumulare l’umidità.

Se però fuori piove e quindi lasciare aperta la finestra non aiuterebbe, ci sono altri rimedi. A partire da quelli naturali come utilizzare del sale o del riso. Ad esempio mettete del sale grosso su un colino e poggiatelo su di una ciotola. Quindi posizionatelo in un angolo della stanza. Vedrete che il sale assorbirà l’umidità presente.

Se avete un condizionatore, potete usare l’impostazione deumidificatore che aiuterà ad asciugare l’aria della stanza.

Come: attenzione a come sistemate i panni

Prima di procedere alla stenditura, sbattete bene i panni: in questo modo eliminerete l’acqua in eccesso. Dopo di che, ricordate di non riempire completamente lo stendino, ma di lasciare un pochino di spazio affinché il bucato possa asciugarsi bene senza restare umido. Aiutatevi anche con le grucce per stendere magliette e camicie.

Quando: qual è il momento migliore per stendere il bucato?

Il momento migliore per stendere i panni è la mattina: in questo modo avranno tutta la giornata per potersi asciugare.

Infine un piccolo trucco; il vento è un alleato prezioso per asciugare il nostro bucato sia d’estate che d’inverno. Ma come replicarlo in casa? Con un ventilatore! Vedrete che anche questo vento artificiale potrà aiutarvi ad asciugare i vostri panni.

Crediti foto@Shutterstock