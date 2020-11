Ci sono modi di dire che fanno parte della nostra cultura, ma siamo certi di non commettere un errore nel dirli?

La lingua italiana è tra le più parlate al mondo e sicuramente tra le più belle; è ricca di regole e di eccezioni e spesso senza nemmeno accorgercene caschiamo in errore. Dal corretto uso del congiuntivo a quello di espressioni comuni ecco alcuni errori che forse non sapevi di commettere.

È corretto dire ‘diffidare dalle imitazioni?’ L’errore che forse non sapevi di commettere

Ci sono espressioni che sono entrate oramai d’abitudine nella lingua parlata; spesso si tratta di modi di dire non corretti che a forza di essere ripetuti scambiamo per esatti. È il caso dell’utilizzo improprio del ‘piuttosto che’ all’interno di una frase. Nella lingua parlata più che in quella scritta, viene spesso utilizzato con l’accezione di ‘oppure’:

“Possiamo andare al cinema piuttosto che ad un museo”.

Si tratta però di un errore, in quanto ‘piuttosto che’ va usato al posto di anziché. “Piuttosto che andare al centro commerciale, facciamo una passeggiata in centro” oppure “Mi piace guidare l’auto piuttosto che il motorino”.

Ma questo non è l’unico errore che spesso commettiamo certi di essere nel giusto. Ad esempio, siete sicuri che sia corretto dire ‘diffidare dalle imitazioni’?

Ebbene anche questa è una forma sbagliata. Il ‘diffidare da’ si usa quando si invita qualcuno a non fare qualcosa:

“Diffidare dall’imitare il comportamento dei delinquenti”

Quando lo si utilizza come contrario di ‘fidarsi’ dobbiamo farlo seguire dalla preposizione ‘di’. Quindi l’espressione corretta di

“Diffidare dalle imitazioni” è “Diffidare delle imitazioni”.

Crediti foto@Shutterstock