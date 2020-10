E’ l’hamburger più costoso del mondo: gli ‘strani’ ingredienti

Un hamburger da più di 100€: è quello creato da una nota catena di fast food. Decisamene costoso ha degli ingredienti molto particolari

Un hamburger da £95 (circa 105€); non è uno scherzo bensì il più costoso del mondo realizzato da una famosa catena di fast food. Il prezzo però era giustificato da un fine benefico.

E’ l’hamburger più costoso del mondo: gli ‘strani’ ingredienti

Leggi anche:>> GUARDA QUAL È IL PANINO PIÙ IPOCALORICO DI MCDONALD’S

Farsi pubblicità oggi giorno è una sfida sempre maggiore e lo sa bene una nota catena di Fast Food, che oramai ha abituato la sua clientela a trovate pubblicitarie geniali. Non stupisce quindi scoprire che l’hamburger più costoso del mondo è stato realizzato proprio da Burger King nel 2008.

L’hamburger di lusso conteneva ingredienti particolari come la carne di manzo Wagyu, prosciutto di Pata Negra, cipolla Cristal, tartufo bianco, lattuga di agnello, sale rosa dell’Himalaya, aceto balsamico di Modena, vino bianco biologico e maionese allo scalogno. Anche il panino che lo avvolgeva era particolare: un panino allo zafferano iraniano spolverato con tartufo bianco.

Chi lo ha provato ha raccontato che non fosse trotto stravagante come piatto, ma semplicemente troppo carico di sapori. Tuttavia l’idea realizzata per raccogliere fondi a favore di un ente benefico inglese (Help A London Child) che si occupa di dare sostegno economico a bambini in difficoltà, non è stata fruttuosa. L’incasso fu di soli 9500 sterline.

A dire la verità però, quello di Burger King ha conquistato la fama di hamburger più costoso del mondo, ma nella lista si trova al settimo posto. Il titolo di campione, nella lista stilata da Money Inc, spetta al FleurBurger 5000 del ristorante Fleur di Las Vegas. Per 5000$ (circa 4250€) potrete mangiare in hamburger di foie gras e manzo Wagyu con salsa al tartufo il tutto servito in un panino al tartufo nero e accompagnato da uno Chateau Petrus del 1995. Una bottiglia di questo vino può costare $2500.

Crediti foto@Shutterstock