Dimmi che giorno della settimana sei nato e ti dirò chi sei

Non solo il segno zodiacale o l’ascendente influenzano la tua personalità: anche il giorno della settimana in cui sei nato ha effetti sul carattere, scopriamo insieme gli aspetti principali dal lunedì alla domenica

Il giorno della settimana di nascita rivela chi sei: lunedì, martedì e mercoledì

Quante volte abbiamo detto di non credere nell’oroscopo, ma comunque ogni tanto leggiamo il trafiletto quotidiano sul nostro segno? Ebbene non soltanto il segno zodiacale o l’ascendente – per chi crede nell’astrologia – hanno effetti sul nostro carattere: esisterebbero dei legami anche con il giorno della settimana in cui siamo nati.

I pianeti, a cui si aggiunge la luna, influenzano la nostra indole in diversi aspetti della nostra vita: il modo in cui socializziamo con gli altri, la capacità di essere intuitivi, il carisma o la determinazione nel raggiungere un obiettivo.

Tutti caratteristiche che in qualche modo dipendono anche dal giorno della settimana in cui cade la nascita.

I nati di lunedì sono governati dalla luna e questa influenza li rende a tratti romantici e fantasiosi, a tratti “lunatici”, sensibili ai cambiamenti d’umore. Bisognosi di mettersi in mostra, non fanno fatica a fare amicizia e riescono bene nei mestieri dove la comunicazione è fondamentale.

I nati di martedì sono invece governati da Marte, dunque sono molto determinati nelle loro scelte di vita tuttavia spesso devono gestire la loro rabbia interiore per avere successo. Talvolta, per questo motivo, possono sembrare freddi e distaccati, ma in realtà stanno solo trovando un modo per dimostrare agli altri quanto ci tengono.

I nati di mercoledì sono legati e influenzati da Mercurio e sono persone che spiccano per intuito e ingegno; attenti alla loro immagine, catalizzano l’attenzione su di sé con uno sguardo e sanno come far innamorare gli altri.

Il giorno della settimana in cui sei nato rivela chi sei: da giovedì a domenica

I nati di giovedì hanno Giove dalla loro parte, sono persone stabili e solari, estremamente ottimiste – forse anche troppo – in grado di conoscere nuove persone molto facilmente. La loro espansività cozza talvolta con un certo cinismo che li rende grandi strateghi.

I nati di venerdì sono guidati da Venere, pianeta della bellezza e dell’amore, che li rende irresistibili e magnetici agli occhi degli altri. Arguti e sensibili, sono molto ricercati in amore e si lasciano guidare dai sentimenti. Ogni tanto, però, si chiudono in loro stessi estromettendo gli altri dal loro mondo

I nati di sabato sono influenzati da Saturno e appaiono come persone piuttosto serie, austere, con i piedi per terra. Decisi nella vita e molto organizzati, sono portati a fare carriera perché prendono il lavoro molto seriamente.

Infine i nati di domenica subiscono l’influsso del Sole, dunque sono carismatici e estremamente energici. Questo loro atteggiamento positivo li porta a impegnarsi nelle amicizie e ad essere sempre sinceri con le persone a cui tengono, anche se a volte sono un po’ troppo testardi.

Foto@Shutterstock