Guarisce dal Coronavirus a 101 anni: la storia di speranza arriva da Rimini

In questo periodo più che mai abbiamo bisogno di notizie belle e positive, e quella che arriva da Rimini è una di queste. A 101 anni è guarito dal Coronavirus ed ha potuto riabbracciare la sua famiglia.

E’ una storia a lieto fino quella del Signor P. classe 1919, che dopo aver contratto il Coronavirus è riuscito a guarire e a tornare a casa. Una notizia che regala un po’ di luce in questo momento così cupo.

“La scorsa settimana il signor P. è stato ricoverato al nosocomio di Rimini, essendo positivo al test Covid 19. – ha scritto in una nota il vicesindaco di Rimini Gloria Lisi – In pochi giorni è diventato ‘la storia’ anche per i medici, gli infermieri, tutto il personale sanitario. Una speranza per il futuro di tutti noi nel corpo di una persona ultracentenaria, quando le cronache tristi di queste settimane raccontano meccanicamente ogni giorno di un virus che si accanisce soprattutto sugli anziani. E ce l’ha fatta. Il signor P. ce l’ha fatta.”