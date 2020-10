Halloween 2020, dolcetti e scherzetti da fare in casa: come festeggiare nonostante il COVID

Halloween 2020 è alle porte: ma come festeggiare anche nell'anno del Covid-19? Non potremo fare “dolcetto o scherzetto” ma niente paura: ecco come festeggiare a casa!

Halloween 2020 è alle porte, ma quest’anno causa Covid-19 sarà davvero difficile fare “dolcetto o scherzetto” casa per casa: come festeggiare allora? Niente paura! Lo si può fare tranquillamente anche a casa in maniera molto semplice e, se vogliamo, anche salutare! Non ci credete? Andiamo a vedere insieme!

Halloween 2020 col coprifuoco? Ecco come festeggiare in casa

Partiamo dal principio. A lanciare la prima pietra a riguardo è stato il governatore della Regione Campania Vincenzo de Luca, che ha annunciato il coprifuoco nel fine settimana di Halloween, dando un primo assaggio di quello che potrebbe essere la festa al tempo del Covid-19 (e mostrando la sua insofferenza nei confronti dell’evento).

“Halloween – ha esordito il presidente campano – questa immensa idiozia, questa stupida americanata che abbiamo importato anche nel nostro Paese. Halloween è un monumento all’imbecillità. Siccome dobbiamo fare i conti con la realtà e sento che si stanno già preparando a fare le feste, dalle 22 del fine settimana di ottobre si chiude tutto e sarà il coprifuoco. Non sarà consentita neanche la mobilità”.

Ma se dalla sua De Luca ha espresso con toni coloriti una certa avversione per tutto ciò che è Halloween, che le sue dichiarazioni si trasformeranno o meno in effettive ordinanze anti-Covid, noi siamo qui per darvi qualche bel consiglio su come festeggiare in casa!

Come festeggiare Halloween 2020 a casa: le ricette con la frutta!

Vi chiedete come fare? Niente paura! Abbiamo pensato a dolcetti sani e facili da preparare in casa per godersi la festa in famiglia. Halloween può essere infatti una bellissima occasione per preparare piatti a tema, per fare felici soprattutto i bambini, che vanno praticamente in estasi per la festa delle zucche.

Se non volete limitarvi solo a caramelle e snack di cioccolata preconfezionati, potete cimentarvi con alcune creazioni sfiziose e divertenti, ma soprattutto molto sane!

Partiamo dalla zucca mandarino, una ricetta facile e sfiziosa. Tutto quello di cui avrete bisogno sono dei mandarini (o delle clementine), delle banane, delle gocce di cioccolato e dei pezzetti di sedano.

Innanzitutto, sbucciate i mandarini e disponeteli su un piatto. Quindi tagliate i gambi di sedano in piccole linguette, mettendoli al centro del mandarino come a voler ricreare il picciolo della zucca. Infine, coprite tutto con della pellicola e mettete il tutto in frigorifero per non far seccare la frutta.

Per preparare invece le banane fantasma, non bisogna far altro che tagliarle a metà in modo che stiano in piedi in verticale. Poi, con uno stuzzicadenti, realizzate le cavità degli occhi e della bocca, dove inserirete le gocce di cioccolato.

La tavola diventa spaventosa con le mele e gli hamburger mostruosi

Un’altra bella idea è il mostro verde: per realizzarlo bastano mele verdi, burro di arachidi e arachidi non salate. Dopo aver lavato le mele, tagliatele a fette con la buccia e cospargete ogni fetta con il burro di arachidi. Quindi assemblatele dando loro la forma di una bocca, usando le noccioline per ricreare l’effetto dei denti!

Se poi volete esagerare nel festeggiare questo Halloween 2020, potete preparare degli hamburger mostruosi, da farcire come volete: l’importante è riempire il panino nel modo più pauroso che potete. Qualche trucco? Tagliate il formaggio come una corona appuntita e poi mettetelo nel panino facendo spuntare fuori le parti appuntite… Utilizzate il ketchup come se fosse sangue e, soprattutto, intagliate il pane. Basta scavare due triangolini nella parte superiore del panino per dargli l’aspetto mostruoso di una zucca di Halloween!

Halloween 2020: le idee di Benedetta Parodi per una tavola mostruosa

Tutto questo vi sembra interessante ma non vi basta? Non vi preoccupate, Benedetta Parodi ha pensato a qualche soluzione pratica capace di dare un aspetto ancora più raccapricciante alla vostra tavola.

Partiamo dalle dita di strega: dei manicaretti hanno dalla forma di dita mozzate sanguinanti: perfette per una serata a tema Halloween. Non sono altro che rotolini di pane ripieni di marmellata di fragole, pronti per spaventare i vostri ospiti durante la festa più paurosa dell’anno. Per fare le unghie appuntite della strega niente paura: basta una mandorla!

Un’altra ricetta interessante proposta da Zia Bene sono i biscottini vudù: omini di pasta frolle dalle forme che ricalcano quelle dei classici oggetti ‘maledetti’… Non bisogna far altro che stendere un po’ di pasta frolla già pronta e modellarla per darle la forma di omini! Poi, mettetela in forno a 180° per 10-12 e, dopo averli fatti raffreddare, decorateli utilizzando del cioccolato sciolto. Ah, e non vi dimenticate di piantare degli stuzzicadenti nel cuore dei malcapitati biscottini!

Halloween: i dolcetti da brivido senza glutine

Infine, se siete intolleranti al glutine non temete, per festeggiare questo Halloween 2020 abbiamo pensato anche a voi con alcuni bei dolcetti da brividi!

Per prepararlo non dovete far altro che utilizzare questi ingredienti:

250g Farina Senza Glutine per dolci (ad esempio la Fibrepan Cake di Farmo)

150g zucca cotta

150g ricotta

1 uovo

Cannella q.b.

Zucchero a velo q.b.

Tagliate la zucca a cubetti e, con il frullatore ad immersione, riduceteli in purea. Poi mescolatela con la ricotta, l’uovo e la cannella. Infine aggiungete la farina senza glutine, creando un impasto omogeneo.

A questo punto, versatelo negli stampini a tema Halloween (a forma di zucca, fantasma, teschio…) e infornate per 25 minuti a 180 gradi. Una volta sfornato, lasciate raffreddare i dolcetti e decorateli con lo zucchero a velo!

