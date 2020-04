Il divorzio di Harry e Meghan dalla Royal Family è stato più pesante del previsto economicamente parlando: rischiano la bancarotta? Rumors sulla cifra stellare che spendono ogni settimana per mantenere l’alto tenore di vita

Il tempismo con cui Harry e Meghan hanno deciso di allontanarsi dalla Royal Family rinunciando a titoli e laute rendite mensili non è stato dei più azzeccati: dopo poco il divorzio, infatti, l’emergenza Coronavirus ha mandato in fumo gran parte dei piani economici e solidali che i Duchi del Sussex stavano preparando per emanciparsi da The Firm e ora si ritrovano – pare – a navigare in cattive acque.

Harry e Meghan in bancarotta? Il pericolo è in agguato

Secondo quanto riportato dal magazine New Idea, infatti, la cifra messa a disposizione dal futuro Re d’Inghilterra Carlo per il secondogenito e la nuova non sarebbe affatto sufficiente a coprire le spese ordinarie e non per mantenere l’elevatissimo tenore di vita di Lady Markle e consorte.

Harry e Meghan, infatti, non vogliono rinunciare alla bella vita e si ritrovano anche invischiati in progetti potenzialmente molto remunerativi ma che attualmente sono bloccati dal lockdown generale.

Senza contare che sono stati costretti dalla Regina in persona a rinunciare al marchio Sussex Royal che già gli aveva fruttato un bel gruzzoletto dirottando le loro azioni social su Archewell, decisamente meno invitante.

Secondo una analisi condotta da In Touch, Harry e Meghan stanno spendendo decisamente più del dovuto a settimana: la cifra stellare si aggirerebbe intorno ai 185mila euro a settimana, che moltiplicati per 4 fanno 740mila euro.

Harry e Meghan in bancarotta: il Principe attinge all’eredità di Diana

Sembra inoltre che, per non deludere la moglie e non privarla di nulla, Harry abbia già attinto al suo fondo fiduciario di oltre 10milioni di euro, lasciatogli in eredità dalla madre Diana prelevando 415mila euro.

Insomma, come rimedieranno alla loro ben poco reale situazione finanziaria? Si vocifera sia pronta una biografia a dir poco esplosiva che Harry e Meghan hanno intenzione di pubblicare ad agosto – di cui la versione e-book può essere preordinata a 7,49 sterline – e ottenere così finalmente l’agognata indipendenza.

Foto@Kikapress