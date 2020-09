Secondo alcuni chef americani, ci sono dei cibi che è meglio non ordinare al ristorante. Sono così semplici che li potreste fare a casa

Spesso al ristorante c’è l’imbarazzo della scelta guardando il menù; ma ci sono dei piatti che secondo gli chef non dovresti mai ordinare. Ecco quali e perché.

I cibi che non dovresti mai ordinare al ristorante secondo gli chef

Quando si va a mangiare in un ristorante solitamente si scelgono i piatti che difficilmente replichiamo nelle nostre case. Ma c’è anche chi proprio per capire le capacità culinarie del ristorante ordina un piatto semplice come può essere la pasta con il pomodoro. Piatto semplice è vero, ma in cui i pochissimi elementi che lo compongono devono essere di qualità per una riuscita perfetta.

Secondo alcuni chef americani, intervistati da Insider, ci sono dei piatti che proprio dovremmo evitare di ordinare al ristorante. Piatti che ve lo diciamo subito non metteranno d’accordo molte persone. Tra questi la pizza margherita e la cacio e pepe.

Secondo Julia Helton, chef e consulente di ristoranti, la pizza Margherita è spesso ‘una fregatura totale’.

“Impasto, un po ‘di salsa, un quarto di mozzarella e quattro pezzi di basilico. Questa è la tua cena? Stai pagando almeno $ 12 per un piatto che costa $ 1. – ha detto la Helton – Lo so perché ero l’executive chef di un Ristorante italiano per tre anni, quindi ho calcolato il costo molte volte. Smettila di pagare per questo piatto.”

La chef aggiunge che se proprio non si può fare a meno di ordinare la margherita, è bene di notare se è cotto a legna. Ma il consiglio della chef è di quello di farsela a casa con pochi dollari.

Altro piatto bocciato dagli chef, che almeno a chi scrive ha fatto sorridere, è la pasta Cacio e Pepe. E’ l’opinione di Linda Harrell, chef e proprietaria di Cibo e Beve ad Atlanta, in Georgia.

“La cacio e pepe non vale i soldi. In Italia, questo piatto è fatto quando qualcuno non ha tempo per fare una salsa decente. – sostiene la chef – È qualcosa fatto per un pasto veloce, non un piatto da ristorante”.

Completano la lista, la pasta con il sugo alla Bolognese, e la bruschetta aglio e olio…pardon secondo gli esperti americani è la bruschetta burro e aglio…

Così hanno parlato gli chef americani; voi che ne pensate?

Crediti foto@Shutterstock