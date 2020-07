Il Tradimento è Servito, il nuovo format di Klara Murnau.

Klara sei protagonista di un nuovo progetto di Gleeden, “Il Tradimento è Servito” un format bisettimanale che suggerisce trucchi per non farsi scoprire. Cosa ci dobbiamo aspettare e dove possiamo vederlo?

In Infidélité à la Carte – Il Tradimento è Servito, tratto un argomento che vuoi o non vuoi interessa a tutti: Le dinamiche di una relazione sentimentale e l’eventuale tradimento del partner subito o inflitto. Gleeden, il sito numero uno in Europa per gli incontri extraconiugali al femminile, con un approccio alla materia incredibilmente moderno ed elegante e ha puntato su Instagram e la sua IGTV come piattaforma di divulgazione principale di questo progetto ironico ma anche pieno di interessanti spunti.



Gli errori da non fare per non farsi beccare, puoi farci una piccola classifica?

Ogni giorno lasciamo tracce di quello che facciamo nella nostra routine, è importantissimo imparare a non cambiarle mitigando i segnali ambigui.

Più che una classifica esiste la regola d’oro: NON FATE PERCEPIRE CAMBIAMENTI NELLE VOSTRE ABITUDINI AL PARTNER.



Quali sono le differenze fra uomo e donna, ci sono delle tipologie di traditori che la tua disciplina, o magari la sua letteratura, distingue?

Gli uomini vengono da Marte e le Donne vengono da Sole… risponderei con certezza. E comunque si, le differenze esistono nel principio insito della condizione stessa dell’essere Uomo o Donna. In linea generale l’Uomo ama Cacciare e Conquistare e la Donna essere Sedotta o Sedurre.

Ma questo non deve trarre in inganno, perché alla fine quando si sconfina in tradimento seriale e manipolazioni affettive, entrambi giocano con le stesse regole. Per conoscere i dettagli trovate le risposte su “Infidélité à la Carte”.

Esistono dei test per capire la propensione a tradire di una persona? Qualcosa a cui possiamo sottoporre il nostro partner prima, magari, di sposarlo?

Sicuramente esistono individui con una propensione al tradimento, come allo stesso modo esistono soggetti propensi a mettersi nelle condizioni di essere traditi. Un semplice test non cognitivo non è sufficiente a dare una risposta esaustiva ed affidabile. A volte il proprio l’intuito parla da subito senza bisogno di fogli e crocette.



Un anno pieno di avventure mediatiche prima la serie su Amazon, poi questa avventura con Gleeden.



Puoi darci qualche anticipazione sui tuoi prossimi impegni?

Nella fase di quarantena mi sono ritrovata a riprendere in mano progetti che per mancanza di tempo a causa del lavoro costante in Agenzia (Investigativa) non ero riuscita a portare avanti. Uno di questi è Corna e Cappuccino, nato come Podcast a Milano qualche anno fa, dove dialogavo con personaggi celebri riguardo alla loro percezione di tradimento, e oggi Vlog, disponibile su You Tube. In Autunno potrebbe partire un collateral del mio mestiere di Detective in un Format chiamato “Il Diavolo veste Klara”.



Il tuo compagno è un importante artista internazionale, hai mai pensato di tradirlo?

Uno dei motivi che mi ha portato a continuare e credere nel mio mestiere è stata la ricerca della Verità. E come potrei mai vivere una relazione soddisfacente e felice senza Verità? Hai presente il detto “Calzolaio con le scarpe bucate”? Ecco, credo mi descrivi alla perfezione: conosco a menadito la materia del Tradimento ma non sono mai stata interessata né attratta dall’argomento in prima persona e non solo per il sentimento ed il rispetto che provo per il mio compagno. Insomma, posso definirmi una monogama incallita.