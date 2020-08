Se i vostri blue jeans sono troppo stretti e non riuscite più a indossarli ecco un metodo semplice per allargarli rapidamente.

È successo a tutti. Un giorno siamo andati nel nostro armadio a prendere un paio di jeans che, d’improvviso, sono diventati troppo stretti: se è capitato anche a voi ecco qualche trucco semplice e veloce su come allargarli senza alcun tipo di difficoltà!

Jeans troppo stretti: ecco come allargarli

Partiamo dal principio. Il trucco di cui vogliamo parlarvi è estremamente semplice e, anzi, riuscirà a farvi recuperare con semplicità estrema quel centimetro in più di cui avrete bisogno per tornare a mettere i vostri blue jeans preferiti.

Che si siano ristretti in lavatrice, o che abbiate messo su qualche millimetro di girovita in più, non c’è problema. Al termine di questo articolo saprete come fare per renderli un po’ più larghi.

Allargare i blue jeans facendoci un bagno

Tutto sta a rendere più elastiche le fibre del denim e farlo è semplicissimo: basta un bagno caldo. Avete capito bene.

Cominciate spruzzando acqua calda su tutta la superficie dei jeans. Poi, ancora bagnati, indossateli finché non si asciugano. In alternativa, metteteli addosso e concedetevi un bagno caldo, rimanendo nella vasca almeno una mezz’oretta insieme ai vostri jeans!

Cuocere i blue jeans al sole: un metodo semplice e antico per indossarli

Un’ulteriore alternativa per dare ai jeans troppo stretti una forma più confortevole è quella di “cuocerli al sole”. Farlo non è affatto difficile ed è una pratica che esiste sin dalla loro invenzione: basta inumidirli con acqua calda salata e lasciarli ad asciugare all’aperto, esposti alla luce dei raggi solari fino a che non saranno asciutti.

A questo punto, indossateli, facendo un po’ di movimento fino a quando non vi calzeranno a pennello… vi sembra troppo semplice? Praticamente lo è…

Con questa semplice guida, la prossima volta che nel vostro armadio troverete dei jeans troppo stretti, saprete come fare per allargarli!

Foto: Shutterstock