In un epoca in cui si parla sempre di riciclo e sostenibilità, una ragazza americana ha deciso di trasformare una borsa di Gucci in un abito.

La creatività non ha limiti, e anche una borsa di Gucci può trasformarsi in un abito. Il merito è di Nava Rose, considerata la regina del fai da te, capace di trasformare tantissimi accessori in completi originali.

La borsa di Gucci diventa un abito, il video virale su TikTok

I suoi video sono virali e il suo profilo su TikTok seguitissimo. Nava Rose, Content Creator e Fashion Designer, trasforma borse di famose Maison di alta Moda in abiti all’avanguardia. Così una borsa di Gucci diventa un abito, un top monospalla, o una sorta di imbracatura da mettere sopra una maglietta. Il logo si trasforma in un fermaglio per capelli e una borsa di Louis Vuitton in un completo top e gonna.

“Era il mio abbigliamento da club – racconta nella video intervista rilasciata a Insider – sai, prima che arrivasse la quarantena, quando andavo ancora nei club a Las Vegas. La guardia di sicurezza ha visto il mio vestito e mi ha fatto i complimenti, era così sorpreso che fosse fatto con una borsa”

Se state sgranando gli occhi pensando che si va bene l’estro e la creatività ma non devastereste mai una borsa di un marchio di alta moda per farci un vestito (visto il prezzo che la paghereste), sappiate che la ragazza è d’accordo con voi. Per creare i suoi look, Nava utilizza repliche delle borse firmate. Ma chissà che in futuro non si metta all’opera su quelle originali magari iniziando da un usato.

“Non ho intenzione di andare al negozio e comprare una borsa nuova di zecca solo per tagliarla. – ha raccontato ancora Nata Rose – Sarebbe piuttosto scortese, onestamente”

La sua prossima creazione potrebbe essere quella di trasformare una borsa di Fendi. Se siete curiosi di come verrà, non vi resta altro che seguire il suo profilo!

Crediti foto@Shutterstock