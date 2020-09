Un sondaggio rivela qual è la canzone segreta da scegliere per il giorno del matrimonio perché l'unione duri nel tempo. Ecco di qualesi tratta

Realizzare un matrimonio perfetto è il sogno di ogni coppia, e tra i dettagli cui fare attenzione c’è anche la scelta della canzone giusta. Pare infatti che sbagliarla possa rendere questo evento un insuccesso.

La canzone segreta per un matrimonio felice

Leggi anche:>> L’ETÀ GIUSTA PER AVERE UN FIGLIO? NON È COME IMMAGINI

Il primo ballo degli sposi è un momento molto romantico e molto atteso, per questo la scelta della canzone deve essere fatta con attenzione. Secondo un sondaggio condotto da OnBuy, la scelta della canzone può influire su un matrimonio felice come essere l’artefice di una disfatta completa.

Il risultato del sondaggio (che ha interpellato 5544 persone in tutto il mondo) è una playlist di canzoni che hanno contribuito ad uno straordinario lieto fine. La canzone segreta per un matrimonio felice è Can You Feel The Love Tonight di Elton John. Il 77% delle coppie intervistate l’hanno scelta per il loro wedding day e il 70% è rimasto felicemente sposato.

Se non siete orientati a scegliere Elton John, sappiate che vanno bene anche Isn’t She Lovely di Stevie Wonder (con il 75% di coppie ancora insieme) e The way you look tonight di Frank Sinatra con un successo del 74%.

Siete curiosi di sapere quali canzoni evitare? Ebbene il 75% delle coppie che hanno scelto Little Things dei One Direction è divorziata, seguita da I’m Yours di Jason Mraz (61% separati) e Chasing Cars di Snow Patrol con il 56% di insuccessi.

Siete avvisati, a voi la scelta!

Crediti foto@Shutterstock