La danza di Giove, Saturno e Marte con la Luna: stanotte la speciale congiunzione

Prepariamoci ad assistere ad un evento astronomico davvero speciale: Saturno, Marte, Giove e Luna danzeranno insieme per regalarci un po’ di speranza, ecco quando potremo vedere la congiunzione

La danza di Giove, Saturno e Marte con la Luna: lo spettacolo irripetibile

Il cielo di aprile ci ha regalato una magnifica Super Luna – la più grande del 2020 – che ha incantato grandi e piccini facendo loro dimenticare il delicatissimo periodo di quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus, ma nella notte tra il 15 e il 16 aprile avremo un’altra magica sorpresa!

All’alba di domani, infatti, si verificherà una speciale danza di pianeti insieme alla Luna: Giove, Saturno e Marte, infatti, faranno la corte al nostro satellite assicurandoci uno spettacolo incredibile.

La speciale congiunzione è iniziata il 14 aprile con la Luna che si stava spostando sempre più verso Giove, a cui nella notte si è aggiunto Saturno e terminerà il 16 aprile con la comparsa di Marte. Se questa primavera dovremo trascorrerla tappati in casa, almeno il nostro Sistema Solare ci viene in soccorso invogliandoci a mettere il naso fuori al balcone e volgere lo sguardo all’insù.

La danza di Giove, Saturno e Marte con la Luna: cosa succede stanotte

All’alba di giovedì, dunque, prepariamoci ad ammirare la danza tra Marte e Luna che passerà 3,5 gradi a sinistra del cosiddetto pianeta rosso: basterà guardare verso est-sud-est all’orizzonte intorno alle 4 di mattina quando il satellite e il pianeta sorgeranno lentamente.

Inoltre, ogni circa 20 anni Saturno e Giove tornano ad avvicinarsi in una congiunzione molto speciale, l’ultima volta che questo fenomeno ha avuto luogo era in effetti il 2000, ma quello che succederà alla fine del 2020 sarà ancor più spettacolare: i due pianeti, infatti, che quando si “avvicinano” si ritrovano a distanza di 1-2 gradi, il 21 dicembre saranno a 0,1 gradi l’uno dall’altro… Per darvi un’idea di quanto rara sarà questa congiunzione, vi basti pensare che non accade dal 1623.

Per il momento, godiamoci all’alba del 16 aprile la danza tra la luna, Giove, Saturno e Marte!

