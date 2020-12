Margherita, Napoli, Marinara... ma anche la pizza con l'ananas, che potrebbe far storcere il naso a molti, è molto diffusa

Sebbene molte persone inorridiscano al pensiero di una pizza con l’ananas sopra, sappiate che è più popolare di quanto non si possa pensare. E non sono solo oltre oceano a mangiarla, ma è molto diffusa anche nel nostro Bel Paese.

La pizza con l’ananas è più popolare di quanto pensi

La pizza è senza ombra di dubbio uno degli alimenti più amati al mondo. Un sondaggio di The Harris Poll ha rivelato che è l’unico cibo che gli americani sarebbero disposti a mangiare per tutta la vita se si trovassero costretti a scegliere. E come dargli torto!

E se la pizza in generale mette tutti d’accordo, quello che fa discutere e ‘divide’ è il condimento. Specie se la pizza in questione è quella all’ananas. Se pensate che siano poche quelle che la amano, sappiate che dovrete ricredervi. Mashed ha intervistato 32.000 persone in tutto il mondo e quello che è emerso è che questo condimento così strano è molto popolare.

A vincere il titolo è quella con i peperoni che ha ricevuto il 51% dei voti, ma l’ananas non è il fanalino di coda. È stata votata dall’11% degli intervistati, non lontana da funghi (13%) e salsiccia (15%).

Ciò nonostante noi restiamo del parere dello chef Gordon Ramsay, che un in tweet senza troppi giri di parole scrisse: “L’ananas non va sopra la pizza”.

E voi, siete d’accordo? Qual è il vostro condimento preferito?

Crediti foto@Shutterstock