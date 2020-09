Dalle Maldive alla Norvegia, il ristorante sott'acqua si è ormai diffuso in tutto il mondo. Ecco quanto costa mangiare circondati dalla barriera corallina.

“In fondo al mar! in fondo al mar! Tutto è bagnato è molto meglio credi a me!” canta Sebastian ne ‘La Sirenetta‘ e se pensate che abbia ragione, il ristorante sott’acqua è quello che fa per voi.

La verità sul ristorante sott’acqua: ecco quanto costa cenare qui

Leggi anche:>> I CIBI CHE NON DOVRESTI MAI ORDINARE AL RISTORANTE SECONDO GLI CHEF

Ce ne sono diversi orami in tutto il mondo e offrono un’esperienza unica e suggestiva: cenare con una vista esclusiva non sul mare ma dentro il mare. Con i pesci che vi nuotano vicini. In Europa il primo ristorante sott’acqua è nato nel 2019, si chiama Under e si trova in Norvegia. Ma tra i più suggestivi al mondo senza ombra di dubbio c’è il ‘5.8 Undersea Restaurant’ alle Maldive.

Il ristorante, che si trova all’interno del resort di lusso Hurawalhi, è stato inaugurato nel 2016 e si trova a 5,8 metri di profondità. Un’esperienza affascinante che ribalta la situazione e per una volta mette le persone in una bolla di vetro e i pesci che li stanno a guardare…anche se un aspetto un po’ creepy c’è: il menù è principalmente a base di pesce. Tuttavia ci sono anche piatti vegetariani, opzioni vegane e opzioni senza glutine.

Il ristorante sott’acqua delle Maldive può ospitare solo 20 clienti alla volta, rigorosamente a piedi nudi, e il costo di una cena è in media intorno ai $ 280 (quasi 240€) a persona. Se volete accompagnare la cena con champagne o vini selezionati dovete considerare altri $ 99 (85€). Secondo Tripadvisor il range di prezzo è tra 200€ e 800 €, ma i commenti di chi ha pranzato o cenato lì sono tutti entusiasti.

Crediti foto@Shutterstock