Sebbene al momento della morte Lady Diana si trovava con Dodi Al-Fayed, il suo grande e vero amore è stato un altro: il cardiochirurgo pakistano Hasnat Khan ebbe con la madre di William e Harry una relazione di due anni che tennero segreta per quanto possibile fino a quando l’uomo decise di allontanarla per paura dei riflettori.

Di recente è stata diffusa la celeberrima intervista del 1995 alla BBC in cui Lady D. confessò al giornalista Martin Bashir: “Il mio matrimonio è sempre stato troppo affollato”.

Da quel momento la Regina concesse a Carlo e Diana di separarsi con le conseguenze che tutti conosciamo.

Proprio in quell’anno la Spencer conobbe il chirurgo – l’unico uomo che quando le parlò la trattò esattamente come una persona normale – che fece immediatamente colpo su di lei. Oggi ha 62 anni e rispetto al passato è forse meno timido rispetto ai media tanto da rompere il silenzio su quell’intervista e difendere la memoria di Diana.

Al Daily Mail, l’uomo ha fatto sapere alcuni dettagli sull’incontro tra il giornalista e la principessa:

“Diana è stata manipolata (per concedere quell’intervista), Il giornalista della Bbc le ha riempito la testa di spazzatura”. Anche William, che all’epoca era solo un adolescente, ha cercato di convincere la madre a non parlare con Bashir: “Mamma, quell’uomo non è una brava persona”.