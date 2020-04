Lady Diana, spunta una lettera a William e Harry prima di morire

L’incidente stradale che ha coinvolto Lady Diana a Parigi resta ancora avvolto nel mistero, ora spunta una lettera inedita che la Principess scrisse a William e Harry prima di morire.

Lady Diana, la lettera inedita a William e Harry

Tutti noi ricordiamo ancora vivamente le immagini dell’auto su cui viaggiavano Lady Diana e Dodi Al-Fayed, distrutta in seguito al fatale incidente per sfuggire ai paparazzi sotto al ponte dell’Alma a Parigi: ora a distanza di 23 anni spunta una lettera inedita indirizzata a William e Harry scritta poco prima di morire.

Leggi anche: >> CARLO E DIANA, IL MATRIMONIO SEGNATO DA UN INCONFESSABILE SEGRETO: IL FLIRT VERGOGNOSO CON SUA SORELLA POCO PRIMA DELLE NOZZE

Nonostante i due principi siano oramai degli uomini e abbiano costruito le loro famiglie, la mancanza della madre continua a farsi sentire e quando possono le rendono omaggio: tra le ultime occasioni social, annoveriamo la celebrazione della Festa della Mamma, quando sul profilo dei duchi di Cambridge sono state postate alcune foto ricordo di Lady Diana con William e Harry da piccoli.

Leggi anche: >> ATROCE VENDETTA DI DIANA: LO FACEVA IN PUBBLICO PER FAR INFURIARE CARLO

Paul Burrel, ex maggiordomo di quella che viene comunemente riconosciuta come Principessa del Popolo, ha fatto sapere tempo fa di conservare una lettera scritta da Lady Diana poco prima di morire indirizzata ai suoi due gioielli, nella quale palesava la speranza che i suoi insegnamenti avrebbero attecchito e che William e Harry sarebbero stati in grado di essere davvero felici.

Lady Diana, la lettera inedita ai figli e quella paura di… Cosa scrisse prima dell’incidente

Leggi anche: >> HARRY STA MALE, PARLA IL CHIRURGO CHE SVELA LE SUE CONDIZIONI DI SALUTE

“Amo i miei ragazzi da morire – aveva scritto Diana – Spero che i semi che ho piantato crescano e diano la forza, la conoscenza e la stabilità necessaria”.

Nonostante i gelidi rapporti attuali tra i Duchi di Cambridge e i Duchi del Sussex, sia il primogenito che suo fratello minore hanno messo in pratica quella che forse è la più importante eredità lasciatagli dalla compianta Principessa Spencer: proteggere la propria famiglia e i figli a tutti i costi.

Leggi anche: >> KATE ASFALTA MEGHAN CON UN’OCCHIATA: QUELL’ESPRESSIONE SUL SUO VOLTO FA IL GIRO DEL WEB

Per questo motivo Harry è volato in America con Meghan Markle portando con sé il piccolo Archie, mentre William e Kate continuano a far crescere i loro tre figli uniti più che mai, anche se all’interno di un contesto non propriamente popolare.

Leggi anche Lady Diana, quella profezia sulla rivalità tra William e Harry si è avverata La compianta Lady Diana avrebbe previsto dissidi e malumori tra i due figli, la profezia sulla rivalità tra William e Harry si è avverata: svelati alcuni retroscena sui duchi

Foto@Kikapress